7 февраля. Обзор прессы. "Снежный апокалипсис": очередное испытание для столичных комунальников провалено

В Киеве вчера, 6 февраля, снегопад снова парализовал столицу: на дорогах были километровые пробки, а общественный транспорт забит.
Сильный снег начался в Киеве в воскресенье вечером, 5 февраля, сыпал всю ночь и утро понедельника. В итоге столица оказалась накрыта 20-сантиметровым снежным одеялом. В КГГА уверяют, что на очистку дорог, дворов и тротуаров вывели всю технику и людей.
"Начиная с 20:30 5 февраля сотрудники "Киеватодора" беспрерывно обрабатывали улично-дорожную сеть. И по состоянию на 8:30 6 февраля комплекс работ по очистке и обработке дорог от снега проводился уже в пятый раз. Но буквально за два часа почищенные дороги снова накрывает снег. В течение суток было использовано 1753 тонны соли и 1462 тонны песчано-соляной смеси", — отчитались в КГГА.
Также чтобы разгрузить столицу, с утра ограничили передвижение грузовиков по Киеву.
Несмотря на все меры и усилия, город застыл в максимальных, 10-балльных заторах, а еще до обеда было зафиксировано больше 80 ДТП. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", самая длинная пробка длиной 10,4 км была зафиксирована в 10:09. Стояли просп. Ватутина, Московский мост, просп. Бандеры, ул. Телиги (от просп. Маяковского до ул. Ольжича). В 10:17 была отмечена пробка длиной 8,5 км на Брест-Литовском шоссе и просп. Победы (от остановки "Укрчастотнадзор" до парка "Нивки"). Пробки по 6,4 км были утром сразу на трех участках. Первая — на ул. Киквидзе, бул. Леси Украинки, ул. Бассейной, Бессарабской площади, бул. Шевченко, пл. Победы. Еще одна охватила просп. Гагарина и Соборности, мост Патона, бул. Дружбы Народов, ул. Мазепы. Также стояли просп. Героев Сталинграда, Набережно-Рыбальская набережная, Гаванский мост.
Власти призывали людей пересаживаться с личных авто на общественный транспорт. Но с ним утром тоже случился коллапс. На остановках собирались сотни пассажиров, которые просто не могли влезть в салоны. К примеру, настоящее столпотворение было на станциях скоростного трамвая.
"Остановка "Гната Юры" в направлении вокзала. Чтобы уехать, пришлось перейти на противоположную сторону, доехать до конечной "тройки" и оттуда уже ехать на вокзал. И таких было полтрамвая, около сотни", — пожаловался Александр Мокиенко.
Переполнены были и платформы горэлектрички. "Киевпастранс" предупредил, что "работа наземного транспорта организована в специальном режиме движения". Правда, что это за режим, не объяснили. Поэтому жители иронизировали: "Наверное, отсутствие какого-либо графика".
"Я оставил авто, хотел поехать на троллейбусе. Через час, не дождавшись его, вернулся на стоянку за машиной", — говорит житель Деснянского района Игорь Приходько.
На бессилие коммунальщиков и транспортников перед стихией горожане традиционно отреагировали с иронией. Стоя в пробках, забавные комментарии о "снежном апокалипсисе" оставляли водители: "Зато ям на дорогах не видно", "Ребята, там говорят, в метро нет пробок", "Пора заводить пингвина", "Снег идет, Киев стоит", "Снежные дни нужно объявлять государственными праздниками и выходными", "10 баллов, и это не оценка за уборку".
Появились и новые снежные "фотожабы". В этот раз их героем стали не только столичный мэр и работники коммунальных служб, но и мем-любимчик последних недель "Ждун", который "высматривает" маршрутки и весну, пишет Наталья Мамчур в статье "Как Киев пережил снежный шторм: мегапробки в городе и штурм транспорта" в газете "Сегодня".
Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал в Facebook видеообращение: "Столица снова охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника — на улицах города. Но пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", — отмечает в обращении мэр столицы.
Виталий Кличко призвал водителей не выезжать в город без осторой необходимости, вместо этого — отдать предпочтение общественному транспорту.
"А те, кто все-таки выехал в город, паркуйте авто только в разрешенных местах, не оставляйте их на обочинах дорог. Иначе снегоуборочная техника не сможет как следует расчистить улицы", — предупредил мэр Киева.
Между прочим, мэр попросил полицию эвакуировать авто, мешающие уборке и безопасному передвижению транспорта. А чтобы освобождать машины, застрявшие в сугробах, в разных районах столицы выставили семь автомобилей повышенной проходимости и два спецавтомобиля от структур Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Всего, по информации ГСЧС, в течение ночи 6 февраля прирост снежного покрова в Киеве составлял 12 сантиметров. Ожидалось, что к вечеру добавится еще 7-9 сантиметров осадков.
В ГСЧС призывают пешеходов осторожно двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в отведенных для этого местах. Единственная проблема — из-за заносов разобрать, где именно эти установленные места, бывает очень сложно.
Кстати, быть осторожными стоит не только киевлянам, но и тем, кто находится в горах. ГСЧС предупредила, что 7 февраля в связи с прогнозируемыми снегопадами в Карпатах ожидается значительный (третий) уровень лавинной опасности.
Тем временем киевляне готовятся к новым вызовам — к обещанным на эту неделю морозам ниже -20С. Что ж, можно будет согреваться, разгребая сугробы. Весну встретим закаленными, пишет Мария Прокопенко в статье "День "З": заторы и заносы в Киеве" в газете "День".
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