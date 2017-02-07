The New York Times. Трамп, кажется, занимает сторону России в своих заявлениях по Украине

"Президент Трамп подверг сомнению поддержку Москвой сепаратистов, участвующих в недавно обострившихся военных действиях на Восточной Украине, как представляется, заняв сторону российского президента Владимира Путина, который уже давно отрицает свою вовлеченность в конфликт, несмотря на доказательства обратного", - пишет The New York Times.
По словам Трампа, он не воспринял как оскорбление тот факт, что обострение смертоносного конфликта на Украине произошло через день после его телефонных переговоров с Путиным. Он заявил о новых стычках: "Мы не знаем точно, что это".
"Заявления Трампа стали очередным показателем того, что его стремление к улучшению отношений с Россией, возможно, влияет на его подход к конфликту в Украине, в котором армия страны - подготовленная и вооруженная отчасти американской армией - столкнулась с поддерживаемыми Россией сепаратистами", - говорится в статье.
Перевод InoPressa
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