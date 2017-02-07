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NEWSru.ua // Пресса // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Financial Times. Битва за Авдеевку обнажает более масштабную борьбу за власть на востоке Украины
время публикации: 17:22
последнее обновление: 17:22
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Financial Times. Битва за Авдеевку обнажает более масштабную борьбу за власть на востоке Украины

Начало обстрелов Авдеевки "совпало с состоявшимся 28 января телефонным разговором российского лидера Владимира Путина с , поэтому в Украине боятся, что эта атака - часть планов Москвы по оказанию давления на нового американского президента и принуждению его к уступкам", сообщает Роман Олеарчик, корреспондент The Financial Times.

"Джеймс Шерр, аналитик в политическом институте Chatham House, четко привязывает вспышку боевых действий в Авдеевке е телефонным переговорам Трампа и Путина", - говорится в статье.

"Русские - все спланировав и обдумав - зримо и непропорционально ответили именно в этот момент, чтобы проверить реакцию Запада", - утверждает Шерр.

"Американский президент поговорил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко в субботу. Затем Белый дом выпустил заявление, в котором говорится, что его администрация будет "работать с Украиной, Россией и остальными вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир, - передает автор. - Однако в Авдеевке солдаты и местные жители выражают опасения, что их используют в качестве пешек в более широкой борьбе за власть".

"Пусть Трамп придет сюда и сам увидит массовые разрушения, то, как наши люди страдают из-за войны России с нашей страной", - сказал солдат Дмитро.

"Мир знает, что с нами происходит? - спросила жительница Авдеевки Люда. - Люди умирают, страдают. Нас бомбят. Без отопления и электричества мы чуть насмерть не замерзли".

"В Украине опасаются, что у разрозненной группы западных лидеров, пытающихся справиться с самыми разными вещами - от голосования за Brexit до неожиданной победы Трампа - не хватит решимости выковать долговечный мир, чтобы завершить войну, бушующую на пороге ЕС", - говорится в статье.

Перевод InoPressa

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