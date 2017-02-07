Foreign Policy. Киев тоже подогревает войну на Восточной Украине

"Очевидно, что возобновление боев на Восточной Украине имеет некоторую связь с политическим событием, произошедшим девятью днями ранее, - инаугурацией Трампа в качестве президента США", - пишет из Киева фрилансер Исаак Вебб в статье для американского издания Foreign Policy. Однако, по словам автора статьи, влияние избрания Трампа на вариации войны и мира в Донбассе имеет и обратную сторону: по мнению аналитиков, оно не только усилило российскую агрессию, но и сделало Киев менее склонным к компромиссу на фоне неуверенности в политике Вашингтона по украинскому конфликту.

"С тех пор, как в сентябре прошлого года Украина в очередной раз отказалась от политики разведения сил, она стала совершать все более участившиеся наступления на "серую зону" - нейтральную территорию между силами украинского правительства и сепаратистов вдоль линии фронта. Обе стороны сражались за нее с тех пор, как было подписано первое провалившееся мирное соглашение в сентябре 2014 года", - повествует Вебб. Сепаратисты тоже в последнее время стали наступать на эту буферную зону. Александр Хуг, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, выразил свою озабоченность скоплением тяжелой артиллерии и позиций войск в "серой зоне". Он предупредил, что соглашения о прекращении огня на местах могут подтолкнуть обе стороны, включая Украину, к созданию "новых реалий" на территории, чтобы потом вести переговоры с более сильных позиций, говорится в статье.

"В то же время администрация президента Украины воспользовалась эскалацией, чтобы напомнить Трампу о цене сближения с российским президентом Владимиром Путиным", - отмечает автор. "Ведется массированный обстрел. Как можно заикаться о снятии санкций в таких обстоятельствах", - приводится в статье высказывание Петра Порошенко в видеообращении, опубликованном в интернете 31 января.

Несмотря на поиски способов повлиять на администрацию Трампа, "украинское правительство начало неуверенно изучать пути к миру в Донбассе", сообщает Вебб. Порошенко 30 января встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, в том числе, чтобы обсудить, как "заставить работать Минские соглашения", рассказала автору Алена Гетьманчук, глава киевского аналитического центра "Институт мировой политики". До избрания Трампа Украина отказывалась идти на политические уступки и проводить местные выборы в сепаратистских регионах, пока Россия и сепаратисты не отведут от линии фронта тяжелую артиллерию и не вернут Киеву контроль над восточной границей. Однако, по словам Гетьманчук, на фоне выборов Трампа и колеблющейся поддержки Вашингтона "Киев готов рассмотреть менее чем идеальное соглашение, если Россия ясно покажет, что она готова к компромиссу - хотя Украина не уточнила деталей".

"Влиятельный украинский олигарх Виктор Пинчук, - повествует автор, - опубликовал колонку в The Wall Street Journal 29 декабря, вызвав бурю в Киеве своими доводами о том, что Украина должна пойти на "болезненный компромисс ради мира" с пророссийскими сепаратистами, не допустив того, чтобы Крым "встал на пути" мирного соглашения, проведя выборы на оккупированных территориях и отказавшись от стремлений стать членом ЕС". Политологи и депутаты в Украине обвинили Пинчука в поддержке Путина, превратив его в изгоя. Однако, по словам Вебба, многочисленные источники, близкие к администрации президента, заявляют, что колонка олигарха "была запланирована при помощи политических консультантов, работающих на Порошенко, чтобы протестировать готовность людей идти на компромисс", а также сказать то, что хотел бы услышать Трамп, с целью укрепить отношения с новой администрацией Белого дома. Однако, судя по всему, Пинчук и Порошенко ошибочно оценили общественное мнение: "главным уроком истории с Пинчуком стало то, что компромисс остается провокационным предложением в Украине", пишет автор.

"Для некоторых в Киеве быть сторонником жесткой линии - это синоним успешной политической стратегии", - отмечает Вебб. Среди тех, кто агитирует в пользу продвижения украинских сил в "серую зону" - Александр Турчинов, секретарь Совета безопасности и обороны Украины. "Это "ползучее наступление", как такую политику называют военные аналитики и украинские СМИ, видимо, направлено на получение политической поддержки той части общества, что критично относится к Минским соглашениям и предпочла бы более твердую линию на Восточной Украине", - говорится в статье. По словам автора, популярность позиции людей вроде Турчинова подтолкнула даже тех, кто сначала склонялся к миру, занять воинственную линию.

"Отсутствие оппозиции воинственной риторике Порошенко говорит о том, что многие поддерживают идею, согласно которой мира можно добиться только через войну, - отмечает автор. - Однако, как учат предыдущие Минские соглашения, диктовать условия мира России и сепаратистам будет не Украина: ведь она была вынуждена принять "Минск-1" и "Минск-2" на условиях России из-за масштабных потерь от рук российских сил в кровавых боях в Иловайске и Дебальцево, соответственно". По мнению Вебба, "если в Киеве не возобладает более примирительный подход, такая парадигма будет повторяться и для всех последующих мирных соглашений".

"Пока большинство в Вашингтоне и в других местах видят по привычке в последнем пике насилия ответственность осмелевшего Кремля. Однако конфликт на Восточной Украине - сложная реальность и подогревается внутренними факторами в той же мере, что и внешними", - подытоживает автор. "На настоящий момент на Украине нет партии мира", - приводит Вебб в заключение комментарий Михаила Минакова, президента Фонда качественной политики и профессора Киево-Могилянской академии.

Перевод InoPressa

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