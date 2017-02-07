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NEWSru.ua // Пресса // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Focus. Андреас Умланд: политика умиротворения России повышает опасность эскалации
время публикации: 16:24
последнее обновление: 16:24
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Focus. Андреас Умланд: политика умиротворения России повышает опасность эскалации

Немецкий политолог и старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд считает, что потенциальное сближение Трампа с Россией может подорвать договор о нераспространении ядерного оружия в мире и повысит риск обострения ситуации на постсоветском пространстве. Об этом он пишет в своей статье для немецкого журнала Focus.

"(...) Признание США аннексии Крыма Россией еще сильнее подорвет и без того зашатавшийся имидж договора о нераспространении ядерного оружия", - отмечает политолог. Умланд напоминает, что Вашингтон, а также Россия и Великобритания гарантировали Украине ее суверенитет и целостность территории в так называемом Будапештском меморандуме в 1994 году. В соответствии с этим соглашением Украина (...) отказалась от третьего по величине на 1992 год арсенала ядерного оружия.

"И если сейчас США, будучи самым могущественным государством в мире, поставят под сомнение закрепленное ними самими в письменной форме уважение к целостности Украины, сразу же станет вопрос о целесообразности соблюдения соглашений о нераспространении ядерного оружия", - подчеркивает автор.

"Также не совсем ясно, будет ли политика умиротворения по отношению к России в украинском вопросе способствовать долгосрочному миру на пространстве бывшего СССР и будет ли Москва вести себя менее агрессивно с бывшими советскими республиками", - отмечает Умланд. Пока что "Россия, по всей видимости, была не совсем довольна своими прежними фактическими территориальными приобретениями и каналами влияния в других постсоветских республиках".

"В итоге политика умиротворения по отношению к российскому империализму приведет к побочным эффектам и скорее не снизит, а повысит вероятность новых обострений на постсоветском пространстве. А потенциальное признание российской аннексии Крыма со стороны США приведет к полному обесцениванию международного права на постсоветском пространстве", - подчеркивает Умланд.

Перевод InoPressa

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