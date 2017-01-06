 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Пресса // Пятница, 6 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Politico. Пока Трамп сомневается в российском вмешательстве в выборы, республиканцы-"ястребы" готовят новые санкции
время публикации: 14:34
последнее обновление: 14:34
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Politico. Пока Трамп сомневается в российском вмешательстве в выборы, республиканцы-"ястребы" готовят новые санкции

На следующей неделе обострится стычка из-за России - поединок сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма с избранным президентом США Трампом, прогнозирует Politico. "Ожидается, что будет обнародован проект постановления о санкциях, который эти два республиканца сейчас пишут сообща с союзниками-демократами", - поясняет журналист Остин Райт.

Стремление Маккейна и Грэма "протолкнуть" новые санкции, чтобы наказать Россию за предполагаемое вмешательство в ход выборов в США, может расколоть фракцию республиканцев в Сенате. Республиканцам придется выбирать между традиционным жестким отношением их партии к России и симпатией Трампа к Путину.

Основной автор нового постановления о санкциях - сенатор-демократ Бен Кардин - надеется внести проект постановления на следующей неделе. Он намерен склонить двух других демократов и как минимум еще одного республиканца поддержать проект, чтобы представить его как инициативу обеих партий, пишет автор, ссылаясь на неназванного сотрудника аппарата Сената.

"Сотрудник сказал, что в постановлении Трампу будет предложено "меню вариантов" - несколько наказаний для России. Несмотря на то, что эта мера не должна "связать руки" будущей администрации Трампа, она наверняка обострит трения избранного президента с Маккейном и Грэмом", - пишет Райт. Эти два сенатора наиболее резко критикуют Трампа по внешнеполитическим вопросам.

Маккейн выразил надежду, что новое постановление о санкциях будет широко поддержано республиканцами.

Грэм заявил, что "был бы рад улучшению отношений с Россией, но Россия не заинтересована в улучшении отношений. Она заинтересована в попытках ослабления международных организаций типа [ЕС] и НАТО и инспирировании недовольства у нас под боком".

Он добавил, что новое постановление о санкциях будет направлено против энергетического и финансового секторов России, и отметил, что энергетический сектор - "источник жизненной силы для российской экономики", передает автор статьи.

Кардин утверждал, что в постановлении заинтересованы очень многие из обеих партий. "Но он признал: даже если новые санкции будут закреплены в постановлении, Конгресс мало что может сделать, дабы принудить Трампа применить их на практике, если тот не захочет", - говорится в статье. Вероятно, в постановлении будет условие, что президент может временно аннулировать санкции, если это отвечает интересам США.

Перевод InoPressa

facebook

Cсылки по теме:

Байден заявил, что на хакерские атаки России США ответили секретными операциями
// NEWSru.ua // В мире // 6 января 2017 г.

Сенаторы США готовят законопроект о новых санкциях против РФ
// NEWSru.ua // В мире // 5 января 2017 г.

Разведка расскажет Трампу о вмешательстве российских хакеров. У Обамы объяснили отсутствие санкций для Путина
// NEWSru.ua // В мире // 4 января 2017 г.

Маккейн убеждён: люди из окружения Трампа поддерживают Украину
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

У Трампа хотят отменить "многие указы Обамы". В Конгрессе обещают "решительный ответ" в случае отмены санкций против РФ
// NEWSru.ua // В мире // 2 января 2017 г.

Путинская экономика и сам Путин должны заплатить за действия России большую цену - сенатор Грэм
// NEWSru.ua // В мире // 31 декабря 2016 г.

Маккейн приехал на Банковую. Порошенко уверен, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

США ввели дополнительные санкции против России за кибератаки
// NEWSru.ua // В мире // 29 декабря 2016 г.

Трамп уклонился от ответа на вопрос о санкциях против РФ из-за кибератак
// NEWSru.ua // В мире // 29 декабря 2016 г.

СМИ: спецслужбы США опасаются вводить Трампа в курс дела и докладывать секретные данные
// NEWSru.ua // В мире // 10 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:57
 На Мариупольском направлении боевики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 6 января 2017 г.  

Последняя новость – 16:57

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017