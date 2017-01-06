Politico. Пока Трамп сомневается в российском вмешательстве в выборы, республиканцы-"ястребы" готовят новые санкции

На следующей неделе обострится стычка из-за России - поединок сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма с избранным президентом США Трампом, прогнозирует Politico. "Ожидается, что будет обнародован проект постановления о санкциях, который эти два республиканца сейчас пишут сообща с союзниками-демократами", - поясняет журналист Остин Райт.
Стремление Маккейна и Грэма "протолкнуть" новые санкции, чтобы наказать Россию за предполагаемое вмешательство в ход выборов в США, может расколоть фракцию республиканцев в Сенате. Республиканцам придется выбирать между традиционным жестким отношением их партии к России и симпатией Трампа к Путину.
Основной автор нового постановления о санкциях - сенатор-демократ Бен Кардин - надеется внести проект постановления на следующей неделе. Он намерен склонить двух других демократов и как минимум еще одного республиканца поддержать проект, чтобы представить его как инициативу обеих партий, пишет автор, ссылаясь на неназванного сотрудника аппарата Сената.
"Сотрудник сказал, что в постановлении Трампу будет предложено "меню вариантов" - несколько наказаний для России. Несмотря на то, что эта мера не должна "связать руки" будущей администрации Трампа, она наверняка обострит трения избранного президента с Маккейном и Грэмом", - пишет Райт. Эти два сенатора наиболее резко критикуют Трампа по внешнеполитическим вопросам.
Маккейн выразил надежду, что новое постановление о санкциях будет широко поддержано республиканцами.
Грэм заявил, что "был бы рад улучшению отношений с Россией, но Россия не заинтересована в улучшении отношений. Она заинтересована в попытках ослабления международных организаций типа [ЕС] и НАТО и инспирировании недовольства у нас под боком".
Он добавил, что новое постановление о санкциях будет направлено против энергетического и финансового секторов России, и отметил, что энергетический сектор - "источник жизненной силы для российской экономики", передает автор статьи.
Кардин утверждал, что в постановлении заинтересованы очень многие из обеих партий. "Но он признал: даже если новые санкции будут закреплены в постановлении, Конгресс мало что может сделать, дабы принудить Трампа применить их на практике, если тот не захочет", - говорится в статье. Вероятно, в постановлении будет условие, что президент может временно аннулировать санкции, если это отвечает интересам США.
Перевод InoPressa
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