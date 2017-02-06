Libération. "Все поддерживают идею территориальной неприкосновенности, но какой ценой?"

По мнению Алексея Мельника , эксперта по безопасности, содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве, консенсус по воссоединению Украины далек от достижения, в то время как отдельные пункты Минских соглашений еще являются предметом спора. Интервью взяла журналистка Liberation Вероника Дорман.

"В преддверии второй годовщины Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года Украиной и Россией в присутствии Франции и Германии, Алексей Мельник возвращается к процессу политического примирения, увязнувшему как никогда, и к миру, далекому от достижения", - передает журналистка.

"Консенсус по-прежнему не достигнут. Сосуществуют три позиции: те, кто не знает, что делать с Донбассом, те, кто считает, что надо любой ценой получить обратно оккупированные территории как можно скорей, соглашаясь на все компромиссы (особый статус, полная амнистия, выборы), и те, кто полагает, что надо признать "де-юре" то, что уже существует "де-факто", то есть оккупированные территории, которые мы не в состоянии снова взять под контроль на данный момент, - заявляет Мельник. - Проблема в том, что сегодняшняя власть четко не определяет свои намерения, не объясняет свою стратегию. Все поддерживают идею территориальной неприкосновенности, но как к ней прийти и какой ценой?"

"По различным источникам, Путин мог шантажировать Украину, а также Германию, угрожая сильно и систематически обстреливать не только восток, но и другие районы страны. Штайнмайер, бывший тогда министром иностранных дел Германии, позднее признал, что Минские соглашения были единственным возможным компромиссом. Но представители Запада с самого начала понимали, что эти соглашения не приведут к разрешению конфликта", - считает эксперт.

"Почему Киев не решился претворить в жизнь "дорожную карту", прописанную странами Запада и Москвой?" - спросила интервьюер.

"40 тыс. боеивков самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые получают деньги, боеприпасы и вооружение от Российской Федерации, чей штаб находится в России, а командирами батальонов являются действующие офицеры российской армии или российские наемники, у которых имеются 500 танков и более 1000 артиллерийских систем, вскоре станут "народной полицией". Она продолжит исполнять те же задачи и подчиняться той же структуре, но финансироваться будет из украинского бюджета", - ответил собеседник издания.

"Затем, если будет объявлено, что конфликт завершен и что Минские соглашения исполнены сепаратистской стороной, то потребуется разрушить контактные линии, контрольно-пропускные пункты, отвести украинских солдат. И тогда сепаратистское влияние, подобно метастазам, сможет распространиться к западу", - утверждает Мельник.

Перевод InoPressa

Cсылки по теме: