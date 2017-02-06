 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Пресса // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

The Wall Street Journal. Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта
время публикации: 14:43
последнее обновление: 14:43
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта

"Администрация Трампа усилила недоумение по поводу ее политики по России и Украине, когда выпустила заявление после телефонных переговоров [Трампа] с украинским президентом, в котором признается участие России в конфликте, однако неправильно указано место боевых действий", - сообщает Джеймс Марсон в . В заявлении Белого дома приводится обещание Трампа работать с Украиной, Россией "и всеми остальными сторонами, вовлеченными в конфликт, чтобы помочь им восстановить мир на границе". Между тем "конфликт, который снова разгорелся на прошлой неделе, происходит по 250-мильной линии фронта на территории Восточной Украины", отмечает журналист.

"Администрация президента Украины сообщила, что Порошенко поблагодарил Трампа за его "твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и что Порошенко отправляет в Вашингтон своего министра иностранных дел для подготовки президентского визита. В заявлении Белого дома сказано, что президенты обсудили "потенциал для встречи в ближайшем будущем".

"Пресс-секретарьПорошенко Святослав Цеголко отметил в Twitter, что в заявлении Белого дома Россия признана стороной данного конфликта, тогда как другие западные правительства обычно обходили этот момент, ограничиваясь упоминанием поддерживаемых Россией сепаратистов", - говорится в статье.

Перевод InoPressa

facebook

Cсылки по теме:

InoPressa. Российские мотивы в какофонии Трампа
// NEWSru.ua // Пресса // 6 февраля 2017 г.

6 февраля. Обзор прессы. Авдеевку не дали превратить во второе Алеппо: Трамп и Порошенко готовят встречу, ООН ругает РФ
// NEWSru.ua // Пресса // 6 февраля 2017 г.

Порошенко и Трамп выразили обеспокоенность из-за эскалации в Авдеевке, США готовы помочь вернуть мир на границе
// NEWSru.ua // Украина // 5 февраля 2017 г.

InoPressa. "Неуместный" сигнал России по санкциям
// NEWSru.ua // Пресса // 3 февраля 2017 г.

Трамп опроверг смягчение санкций против ФСБ
// NEWSru.ua // В мире // 3 февраля 2017 г.

Говорить о снятии санкций с РФ пока рано, заявил Трамп
// NEWSru.ua // В мире // 27 января 2017 г.

Тиллерсон выступил за передачу Украине летального оружия
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

Россия не имеет права на Крым, санкции останутся, - Тиллерсон
// NEWSru.ua // В мире // 11 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:55
 В США произошла стрельба возле ночного клуба, четыре жертвы
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 17:55

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017