6 февраля. Обзор прессы. Авдеевку не дали превратить во второе Алеппо: Трамп и Порошенко готовят встречу, ООН ругает РФ

Очередное обострение на Донбассе спровоцировало шквал негодования западных политиков, которые осудили нарушение режима тишины в Авдеевке и призвали Россию придерживаться Минских соглашений. Кроме того, в ночь на воскресенье, 5 февраля, на эту тему состоялся разговор между украинским президентом и лидером США Дональдом Трампом.

Нарушения перемирия в районе Авдеевки (Донецкая область) начались еще 29 января. Вчера глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский отчитался о 179 жилых домах, которые пострадали за неделю. Только за субботу, 4 февраля, согласно данным штаба АТО, боевики почти 40 раз нарушили режим тишины, используя запрещенные вторым "Минском" минометы и "Грады". При этом, по данным Жебривского, город покинуло всего 250 человек (по разным данным, нынешнее население Авдеевки составляет 12—15 тыс. человек). Именно этой ситуации особое внимание уделил Порошенко во время своей ночной беседы с Трампом.

Разговор лидеров двух стран состоялся в ночь на воскресенье, 5 февраля, (по киевскому времени) и продлился около часа.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль украинско-российской границы", — отметил Трамп во время разговора.

По словам пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко, в США дали понять, что считают конфликт не гражданским, а РФ — сторона конфликта. Со своей стороны, Порошенко поднял тему урегулирования ситуации на Донбассе и прежде всего в Авдеевке.

Посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook подчеркнул, что разговор вышел конструктивным и имел доверительный характер: "Контакты лидеров становятся системными. Это большая двусторонняя и геополитическая работа. Доверие взаимное есть, и это главное".

Политолог Владимир Фесенко считает, что прошедший телефонный разговор важен по двум причинам. Во-первых, общение украинского лидера с предыдущим президентом США Бараком Обамой преимущественно сводилось к личным встречам на международных форумах и во время рабочих визитов, а телефонные разговоры оставались вице-президенту США Джо Байдену. Эксперт также напомнил, что Трамп и Порошенко уже общались в ноябре. Тогда, напомним, первый поднял вопросы аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе.

"Во-вторых, очень важен и тот факт, что второй тур телефонных переговоров произошел именно по инициативе американского президента. Все это свидетельствует о прямом контакте между ними", — добавил политолог.

Отметим, что обсудили президенты и потенциальную встречу в будущем. Фесенко добавляет, что визит нашего лидера в Штаты уже активно готовится.

"Это может случиться в конце февраля, и если это так, то, конечно же, Трамп встретится с Порошенко раньше, чем с Путиным. В этом есть своя выгода. Напомню, что в прошлый раунд телефонных разговоров Трамп созвонился сначала с Меркель, а потом уже с лидером РФ. Этот факт говорит о том, чью информацию он принимает во внимание, чтобы потом вести переговоры с Путиным", — подытожил Фесенко.

Среди других западных политиков, коснувшихся в своих выступлениях Украины и Авдеевки в частности, были и делегаты ООН. Напомним, что в ночь с четверга на пятницу, сщ 2 на 3 февраля, прошло заседание Совбеза организации, центральной темой которого стали боевые действия в нашей стране.

"Призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов", — заявил постпред Франции в ООН Франсуа Делатр.

Его позицию поддержал делегат от Великобритании Мэттью Райкрофт, выразивший недоверие к заявлениям, идущим от РФ. Их поддержали представители Италии, Дании, Китая, Египта и Сенегала. Постпред же США Никки Хейли заявила, что санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине.

Однако эксперт-международник Андрей Бузаров сомневается, что многочисленные заявления на уровне ООН как-то серьезно повлияют на ситуацию в Украине.

"ООН ограничивает свое участие в конфликте решением только гуманитарных вопросов", — отметил он.

В свою очередь нардеп от БПП и член комитета по иностранным делам Владимир Арьев сказал, что в ВР уже сейчас есть проект обращения к международным организациями, ЕС в целом и лидерам стран-членов содружества в частности: "Это будет очень полезно для Украины, но сейчас самое главное, что нужно сделать по дипломатической линии, — наладить контакты с новой администрацией США, которая очень остро реагирует на события на Донбассе".

Во время общения с главой российского МИД Сергеем Лавровым представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини указала на необходимость прекратить боевые действия. Также по ее словам, последнее слово в вопросе санкций будет принимать не Вашингтон, а Брюссель. При этом уже вчера в западных СМИ, которые ссылались на четверых неназванных представителей Евросоюза, появилась информация о продлении санкций. В частности, ЕС планирует продлить блокирование активов и запретить посещение Европы для основных союзников Путина, пишет Илья Требор в статье "Трамп, ООН и ЕС: реакция мира на обострение в Авдеевке" в газете "Сегодня".

Следует отметить, что сообщение офиса пресс-секретаря Белого дома об этом разговоре было значительно короче. В частности, в нем говорилось следующее: "У президента США Дональда Трампа уже был хороший разговор с президентом Украины Петром Порошенко, который охватывал различные темы, включая длительный конфликт Украины с Россией.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы способствовать восстановлению мира вдоль границы", - сказал президент Трамп.

Также обсуждалась возможность встречи в ближайшее время".

Один из американских обозревателей Юлиан Боржер назвал это сообщение довольно странным: "Странное сообщение о разговоре Трампа с Порошенко, словно конфликт касается пограничного конфликта между Россией и Украиной и совсем не упоминается, что Украина ведет войну".

Следует отметить, что в тот же день президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News рассказал о своем видении отношений с Россией. В частности вот что он сказал о президенте РФ Владимире Путине: "Я его уважаю. Я уважаю многих людей, но это не значит, что у меня с ними хорошие отношения". После того как ведущий назвал Путина "убийцей", Трамп сказал: "Убийц много. У нас тоже много убийц. Вы думаете, что наша страна такая уж невиновная?" Дональд Трамп потом добавил, что для США было бы лучше, если бы отношения с Россией были хорошими: "Думаю, что с Россией лучше дружить, чем наоборот".

"Если Россия помогает нам бороться с ИГ, а это большая борьба, и с исламским терроризмом во всем мире, то это хорошо", - добавил президент США.

Этот фрагмент интервью вызвал волну комментариев в соцсетях. В частности экс-посол США в России Майкл Макфол так отреагировал на слова Трампа: "Пан президент, почему вы уважаете кого-то, кто разрушил демократию в России, аннексировал земли в Украине и вмешивался в наши выборы? Почему?".

Экс-посол добавил позже в своем Twitter: "Пан президент, наши солдаты не совершали ковровых бомбардировок городов. Мы не убиваем критиков правительства, пересмотрите Google: Грозный, Алеппо, Немцов, Литвиненко".

Такое объяснение Трампа в отношении Путина вызвало возмущение у сенатора Боба Портмана, который написал в Twitter: "Вопреки упомянутой здесь дезинформации Россия ответственна за насилие в Украине. Россия аннексировала Крым и вторглась в восточную Украину".

Анна Гопко, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам: "Во-первых, хорошо, что такой разговор состоялся на второй неделе после его инаугурации. Мы видели серию бесед с Меркель, Олландом, Путиным, Абэ. Кроме того, на первой неделе состоялся визит британского премьера Терезы Мэй в Вашингтон. А на второй неделе мы видели телефонные разговоры Трампа с генсеком НАТО, премьером Италии, а также с украинским президентом. Президент США подтвердил свой визит в Италию на саммит G7, свою позицию относительно НАТО в разговоре со Столтенбергом. Также важно, что в Белом доме назвали очень хорошим телефонный разговор Трампа с Порошенко.

Во-вторых, ключевой в этом разговоре была договоренность о встрече и то, что в Вашингтон поедет министр иностранных дел Павел Климкин обсуждать детали этого визита. И я считаю самым большим результатом телефонного разговора то, что об Украине не будут разговаривать вне Украины, так, как нам пыталась навязать Россия.

В-третьих, важно, что в разговоре прозвучали слова о затянувшемся конфликте между Украиной и Россией и то, что США будут работать вместе с Украиной и Россией, чтобы способствовать восстановлению мира вдоль российско-украинской границы. Очень хорошо, что американцы помнят о своих обязательствах. Жаль, что там нет упоминания о Крыме. Но перед этим мы слышали разговор представителя Белого дома, который подтвердил, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в своем заявлении с осуждением российской агрессии против Украины и словами, что санкции в отношении Крыма сохранятся, пока Россия не вернет полуостров Украине, выразила позицию Трампа.

Все вышеупомянутое свидетельствует о том, что украинский вопрос - конфликт с Россией - надо решать с Украиной как субъектом переговоров, а не вне ее. Сейчас главная задача перед Украиной - серьезно готовиться к этой встрече с Трампом. До этого, я думаю, будет встреча с вице-президентом Пенсом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Нам надо добиваться, чтобы у нас не только был Пенс, как Байден ранее, а сам президент Трамп имел четкое видение и не занимал позицию страуса, как Обама, который боялся ехать в Украину, а активно приобщался к переговорам по разрешению конфликта с Россией. Поэтому мы должны ехать с конкретным пакетом решений, с нашими четкими "красными линиями" и четким видением как субъект, чтобы за нас не договаривались Меркель и другие лидеры. Мы должны показать волю украинского народа, согласованную позицию политических элит, чтобы мы играли как одна национальная сборная. Таким образом, к этой встрече надо готовиться, но, кроме нашего видения стратегии мирного урегулирования на Востоке, деоккупации Крыма, очень важно ускорить темпы реформ, усиливать свою позицию внутренними преобразованиями, чтобы разногласия среди политических элит не ослабляли нашу переговорную позицию.

Поэтому на следующей неделе парламент должен начать сотрудничество с четким прогрессом в ключевых направлениях, которые интересны американцам, чтобы показать, что здесь будет действовать верховенство права, инвестиции будут защищены. Для этого надо продолжить судебную реформу, одних изменений в Конституцию мало, усилить антикоррупционные меры, предоставить НАБУ самостоятельность в прослушивании, обновить состав Центральной избирательной комиссии и Счетной палаты".

Николай Белесков, аналитик Института мировой политики, Киев: "Прежде всего надо отметить, что телефонный разговор между Петром Порошенко и Дональдом Трампом является знаковым событием. Поскольку окончательно была опровергнута идея о том, что в основе политики США в отношении Украины при новом главе Белого Дома будет месть за поддержку (чего в действительности не было) другого кандидата во время президентской гонки 2016 года.

Показательно, что американское сообщение о разговоре намного короче, чем то, что было опубликовано Администрацией президента Украины. Однако ничего удивительного в этом нет, ведь характер отношений Украина - США асимметричный: мы гораздо больше зависим от политики Вашингтона по ключевым вопросам, чем наоборот. Поэтому и Администрация президента пыталась как можно полнее передать суть разговора, в то время как Белый Дом остановился на ключевом вопросе - украинско-российской войне. И, собственно, в этом плане телефонный разговор между президентами Украины и США 4 февраля 2017 года можно считать переломным, ведь РФ была четко названа стороной конфликта. Кроме того, речь шла о "восстановлении мира на границе". Можно предположить, что за этими формулировками кроется идея о том, что без установления Украиной действенного контроля над границей никакого мира не только на границе, но и во всем Донбассе не будет - о чем, собственно, постоянно говорит официальный Киев. Сообщение на сайте президента Украины также подтверждает, что основным вопросом во время разговора было урегулирование конфликта на Востоке.

Также нет сомнений в том, что Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили ситуацию эскалации ситуации род Авдеевкой, поскольку президенту США постоянно об этом докладывают, как подтвердил на этой неделе пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. Кроме того, благодарность президента Украины за поддержку территориальной целостности и суверенитета со стороны нового главы США оправдана. Уже упомянутый Шон Спайсер заявил также, что слова посла США в ООН Никки Хейли о том, что не может идти речь о снятии санкций с РФ до полного восстановления Украиной суверенитета, являются официальной позицией правительства США. Интересным также является тот момент, что президент Украины говорил об усилении экономических связей "для создания новых рабочих мест и роста благосостояния граждан двух стран". Тем самым Украина пытается вписаться в экономическое измерение политики America First, которую провозгласил Дональд Трамп. Более того, сегодня Борис Ложкин уже работает над пакетом экономических предложений от Украины, которые были бы интересны США.

Оправданным является также желание как можно скорее провести встречу лидеров Украины и США, о чем тоже говорилось. Тем самым официальному Киеву удастся еще раз донести свою позицию по ключевым вопросам перед возможным саммитом Трамп - Путин".

Лилия Шевцова, российский политолог и публицист, Москва: " О'Рейли, видимо, имел в виду твит сенатора Маккейна, в котором тот писал о том, что видный российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза вновь оказался на грани жизни и смерти в Москве. Действительно, есть подозрение, что он отравлен. Маккейн в своей обычной манере указал на российского президента как ответственного за возможное покушение на жизнь Кара-Мурзы. Ответ Трампа вполне ожидаем в рамках той модели, которую сегодня он избрал в отношении России и Кремля. Трамп подтверждает, что он видит Россию в качестве союзника в осуществлении его внешнеполитической повестки дня: борьба с международным терроризмом (а фактически с исламом!) и нейтрализация Китая и Ирана. Все, что будет мешать его планам, им отбрасывается. Для его "экзистенциальной" перетряски мирового порядка, для которой он ищет партнеров, это не имеет значения. Так что мы видим вполне предсказуемого Трампа!"

Джон Херст, председатель Евразийского центра Дину Патричи в Американском Совете, экс-посол США в Украине, Вашингтон: "Телефонный звонок между президентами Трампом и Порошенко был хорошим. Так же как разговор между Трампом и Юлией Тимошенко. Они оба предоставили Трампу возможность взглянуть на войну России в Украине, что-то узнать и сделать заявления о позиции США, которая движется в правильном политическом направлении. Но его понимание является неполным и политика США не ясна или, по крайней мере, еще не такой, какой она должна была быть.

Что касается заявлений Трампа о Путине. Кажется, он нравится Трампу, который его уважает. Но Трамп не хочет видеть Путина таким, какой он есть на самом деле. Здесь также есть место для лучшего понимания", пишет Николай Сирук в статье "Переломный телефонный разговор" в газете "День".

Тем временем пять суток подряд оккупанты не прекращают обстреливать Авдеевку под Донецком. При этом российские системы "Град" враг применяет не только на этом направлении, но и на мариупольском. Защитники Украины продолжают героически отражать атаки боевиков, впрочем под градом мин и снарядов погибли два украинских военных, еще 20 получили ранения и травмы в прошлую среду, 1 февраля, и в ночь на четверг, 2 февраля.

"Солдат и офицер погибли, отражая один из утренних наступлений противника в районе Авдеевки. Один военнослужащий был ранен под Попасной, еще четверо наших бойцов получили ранения на позиции "Шахта Бутовка" во время жестокого обстрела врага из пушек и минометов", - сообщил представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

И добавляет, что все остальные бойцы были ранены на промзоне Авдеевки. Героизм наших воинов понятен, ведь чуть ли не ежедневно отдельные жители города слезами просят их "не сдавать Авдеевку". Поэтому наши воины, чувствуя эту поддержку, знают, ради кого они защищают город.

"Противник не оставляет попыток продвинуться в Авдеевку, а также ищет слабые места в нашей обороне и усиленно использует тяжелое вооружение под Попасной, под Авдеевкой, на участке фронта позиция "Шахта Бутовка" - Пески, в Красногоровке, в Докучаевске, а также у Азовского моря", - констатирует полковник Мотузяник.

В МВД добавляют, что с начала эскалации конфликта в Авдеевке погиб один и ранены восемь мирных жителей, повреждено 78 зданий (преимущественно частные дома и магазины). Впрочем окончательную информацию в МВД обещают предоставить после тщательного документирования всех фактов терактов.

Если в среду вечером враг бил по Авдеевке с "градов", то в четверг утром - с тяжелой артиллерии калибра 152 и 122 мм и танков. Бессильная ярость захватчиков понятна: по данным начальника полиции Донетчины Вячеслава Аброськина, в течение 1 февраля 26 боевиков погибли, еще 60 - получили ранения.

При этом боевики "ДНР" блокируют возобновление работы Донецкой фильтровальной станции, препятствуя доступу патруля миссии ОБСЕ в оккупированную Ясиноватую. Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг и наблюдатели смогли попасть туда только в четверг.

В самом городе Авдеевка "ситуация частично стабилизирована", ведь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 8:00 утра 2 февраля у квартирах в Авдеевке поддерживают температуру воздуха 15-17 градусов тепла за счет заводской теплоэнергоцентрали, воду подают по графику из резерва, а также подвозят питьевую воду, электроснабжение до сих пор нет.

В четверг утром террористы "ДНР" обстреливали еще и жилой сектор города Марьинка, что на мариупольском направлении. Поэтому сгорело несколько домов, тогда как спасатели и полиция эвакуировали детей из местной школы.

В то же время бойцы 30-й бригады сообщили в соцсетях, что боевики в среду вечером обстреляли контролируемое ими же село Новоласпа, вблизи Волновахи.

"Границ цинизму врага нет. Во время мониторинга видео с камер видеонаблюдений, которые выставлены в направлении Новоласпа (район нашей Старогнатовки), было обнаружено выход снарядов с реактивной системы залпового огня "Град" с неподконтрольной нам территории. Чуть позже наши позиции в районе Старогнатовки были обстреляны из минометов 120 калибра. Создается впечатление, что враг намеренно обстреливает свои территории, чтобы иметь основания и причины осуществить обстрел наших позиций", - говорится в сообщении, идет речь в статье "Авдеевку не сдадим" в газете "Украина молодая".

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