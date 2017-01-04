Le Monde. Европа должна воспрепятствовать отмене санкций против России

Приход к власти Дональда Трампа и предстоящие выборы во Франции и Германии, возможно, обернутся отменой санкций в отношении Москвы, но это может представлять риск для стабильности Европы, пишет в Le Monde эксперт по России и Украине Лоран Шамонтен.

"Отмена санкций, наложенных на Россию в ответ на ее интервенцию на Украине, дошла до опасного статуса несерьезного сюжета - на эту тему кандидат на президентских выборах во Франции может сказать все, что ему вздумается, с одной лишь целью - удержаться на первой полосе газет. Между тем речь идет о безопасности французов, даже если они в этом еще не убедились", - заявляет автор.

"Представим, каким, по-видимому, станет мир после избрания Дональда Трампа: европейцы попрощаются с событиями, произошедшими в Грузии и в Украине начиная с 2008 года; они уступят Владимиру Путину "зону влияния", покрывающую территорию бывшего СССР, и отменят санкции, чтобы предаться извлечению выгоды. Улучшит ли это перспективы безопасности на континенте, если учесть, что такая "зона влияния" определенно ближе к нашим границам, чем Сирия? Ответ однозначный: нет", - подчеркивает автор.

"Прежде всего, полагать, что человек из Кремля получит легитимность для того, чтобы стабилизировать Украину, где он сеет хаос вот уже три года, просто смешно, - говорится далее. - Путин потерял Украину надолго, потому что в лице Виктора Януковича сделал ставку на очень плохую лошадку. А сделал он это оттого, что сам является представителем того же типа олигархического государства - неэффективного и насквозь коррумпированного. Два сапога - пара".

"И данный вопрос не отойдет на второй план только потому, что страны Запада потеряют к нему интерес. В случае уступки "зоны влияния" просматривается перспектива фактического раскола Украины в интересах альянса Москвы и нескольких украинских олигархов", - рассуждает Шамонтен.

"Украина превратится в зону хаоса, население которой в большинстве своем враждебно к Кремлю и которую Путин не способен будет контролировать или развивать: на деле он стоит во главе агрессивной страны, которая представляет собой всего лишь 3% мирового ВВП. Что касается Украины, то ее территория превышает французскую и население составляет 45 млн человек - это другой масштаб, чем у Абхазии", - говорится в статье.

"Такой сценарий вполне правдоподобен, и он неизбежно спровоцирует последствия в виде незаконной торговли, потока беженцев или подпольной иммиграции в Европу, уже и так перегруженную из-за нестабильности своего южного фланга", - пишет Шамонтен.

"Кстати, вопрос о стабилизации возникает также по Сирии: в русле вероятного отныне сценария укрепления Башара Асада не стоит воображать, что Кремль проявит такое же рвение к восстановлению, какое он проявил к разрушению, - у него попросту нет на это средств", - пишет автор.

"В Грузии российское давление на трубопровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти, только усилится", - прогнозирует эксперт.

"Осталось посмотреть, как слова Дональда Трампа о том, что НАТО может и не прийти на помощь странам Балтии, скажутся на дестабилизации этих стран и на снижении надежности главной организации по обеспечению безопасности Европы", - считает автор.

"Следует подчеркнуть, что стабильность на территории бывшего СССР является важнейшей целью для всей Европы - в этом и состоит главная идея санкций. В то время, когда, похоже, формируется российско-американский олигархический интернационал, Франция и ее европейские партнеры ради своей независимости должны как можно скорее привыкнуть к поездкам в Вашингтон и лоббированию своих интересов. Отсутствие твердости приведет к упадку континента и его общественных установлений", - настаивает Шамонтен.

Перевод InoPressa

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