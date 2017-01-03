Die Zeit. Олигархи сопротивляются

Западное сообщество в течение последних двух лет поддерживает Украину, вкладывая значительные средства в стабилизацию ситуации в стране и в продвижение реформ. Ведь украинское государство в 2014-м, после Революции Евромайдана и негласного вмешательства России в Крыму и на Донбассе, стояла перед коллапсом, который благодаря усилиям гражданского общества в Украине и западной финансовой помощи был предотвращен. Но Киев сегодня идет по правильному пути, начинает свою статью в газете Die Zeit немецкий политолог и научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

В отличие от картинок, которые иногда показывают западное освещение в СМИ Украины, медленный, но серьезный процесс реформ в постсоветской стране идет полным ходом, в то время как украинская политика и общество сегодня не меньше, а, может быть, и больше, чем когда-либо, находятся под влиянием скандалов и обвинений. Это может создать впечатление, что ситуация хуже, чем была ранее. На самом же деле обострение политических конфликтов в Киеве отражает возрастание глубины, устойчивости и необратимости изменений, отмечает политолог.

За последние два с половиной года принят ряд новых законов, созданы новые институты по борьбе с коррупцией. Теперь постепенно, хотя часто прерывисто, начинается внедрение новых экономических, поведенческих и административных правил в повседневной жизни. Это имеет для некоторых слоев населения - не в последнюю очередь для большинства старой экономической и политической элиты - досадные, иногда болезненные последствия.

Как результат, в украинских СМИ, правительстве и парламенте идут жаркие дебаты по поводу интересов и влияния. Еженедельно появляются новые обвинения в коррупции со стороны должностных лиц, даже против президента страны. Часто эти обвинения оправданны, но иногда это целенаправленная ложь и унижение. Пресловутых олигархов сих пор никак не вытолкать из правительственных решений. Они чувствуют, что их время заканчивается и все агрессивнее опираются процессу реформ.

Как считает Умланд, трансформация будет продолжаться несмотря на противодействие старой элиты, и страна будет меняться. Это произойдет не из-за возможной смены взглядов среди политиков. Кроме того, пока что будут и далее покупать политические партии, бюрократический аппарат, а экономика все еще будет находиться частично в тени.

Однако украинское гражданское общество стало весомым фактором в национальном законодательном процессе и в правительственном процессе принятия решений. Сотни бывших правозащитников, в основном молодые, теперь уже как парламентарии, лоббисты, журналисты, аналитики, юристы и чиновники в Киеве и регионах создают давление на старый политический класс, который и до сих пор доминирует. И этот старый политический класс теперь оказался в ловушке в виде сэндвича: с одной стороны - гражданское общество требует быстрых реформ, а с другой стороны - международные доноры придают этим требованиям веса.

Конечно, пишет Умланд, трансформация может, как раньше, так и в будущем, отмечаться неудачами, периодами застоя и зигзагами. Однако давление активистов гражданских прав и финансируемых фундаментальных реформ в конце концов приведет к успеху.

Примерно через десять лет Украина, вероятно, станет другой страной с меньшими масштабами коррупции, более успешной бизнес-моделью и лучшим управленческим аппаратом. Таким образом, Украина будет интересна как новый член ЕС. Рано или поздно переговоры о присоединении к Евросоюзу начнутся, отмечает немецкий ученый.

Украинская модель против системы Путина - так определяет Умланд дальнейший ход событий, отмечая, что на этом пути есть риски. Наименее вероятной является угроза со стороны внутриукраинских противников реформ - а самая большая идет, скорее всего, из Москвы и Минска. До тех пор, пока Россия и Беларусь даже не начнут серьезных реформ по приближению к ЕС, прогресс Украины будет для их руководителей внутриполитической угрозой. Поэтому новая эскалация, особенно в восточной и южной частях Украины, не исключается.

Пока эта фундаментальная проблема безопасности Украины остается нерешенной, есть риск того, что все усилия по проведению реформ и западная многомиллиардная помощь в конце концов окажутся лишенными смысла. В худшем случае новое российское наступление или согласованные инфильтрации могут привести к коллапсу украинского государства, что означало бы для ЕС, среди прочего, миллионы новых беженцев из Восточной Европы. Поэтому западные чиновники, особенно в ЕС и его государствах-членах, должны более интенсивно задумываться над тем, как решить фундаментальную проблему безопасности Украины, подчеркивает в своей статье немецкий политолог.

А поскольку о членстве Украины в ЕС или же НАТО в ближайшие несколько лет можно и не помышлять, то Украина - а также Молдова и Грузия - до поры до времени останутся в своеобразнолй геополитической серой зоне. И на этом фоне необходимы инструменты, чтобы гарантировать безопасность украинского государства и иностранных инвестиций в буферной зоне - оборонительное оружие, гарантии безопасности, защита инвестиций.

Западные страны в своем распоряждении имеют много вариантов, отмечает Умланд. И уточняет: к примеру, вы можете поставить оборонительное оружие, современные противотанковые и зенитные ракеты. Кроме того западные государства - гаранты Договора о нераспространении ядерного оружия могут дать Киеву гарантии безопасности. Назревшей задачей является и создание страхового механизма защиты прямых инвестиций от политических рисков, особенно в восточной и южной частях Украины, отмечает Умланд.

Кроме того, Брюссель должен дать понять Москве, что сегодня ЕС глубоко заинтересован в существовании стабильной Украины. В отличие от 2014 года, Кремль надо заранее информировать о том, какие дополнительные санкции намерен налоить Евросоюз, если Кремль вновь организует виток эскалации или если станет вести себя в Украине, как в Сирии.

Собственно, Запад должен сигнализировать о своей поддержке формированию региональной восточной оборонной коалиции между членами и не членами НАТО. Государства - члены НАТО, как то Польша или же Литва глубоко заинтересованы в успехе Украины, и их следует поощрять к более тесному сотрудничеству с Киевом в вопросах безопасности. Учитывая высокие общеевропейские риски, которые возникли бы в случае дестабилизации Украины, создание этих и других опор восточноевропейской структуры безопасности пойдет на пользу и западноевропейским странам -членам Евросоюза, подчеркивает немецкий политолог.

Cсылки по теме: