3 февраля. Обзор прессы. Быть или не быть Украине в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в ряды Североатлантического Альянса снова вернулся в повестку дня. В интервью одной из немецких газет Петр Порошенко заявил, что готов провести референдум о присоединении Украины к НАТО. Это не первое подобное заявление президента за последние два с половиной года. Ранее Порошенко неоднократно говорил о референдуме, но лет так через 6-7 после того, как Украина выполнит все необходимые критерии, а армия вплотную приблизится к стандартам НАТО.

После трагических событий в Авдеевке и обострения боевых действий по всей линии фронта Порошенко вновь заговорил о референдуме, по словам экспертов, чтобы надавить на западных партнеров. В первую очередь на США, ведь эскалация на Донбассе началась сразу после телефонного разговора Трампа с Путиным. В России поспешили заявить, что резкое обострение боевых действий – лишний повод для возобновления диалога России с США. В Америке тем временем ограничились сухим заявлением с призывом к "скорейшему прекращению боевых действий".

Понятно, что в НАТО Украину пока не ждут. Киев даже не получил План действий по членству (ПДЧ) с перечнем критериев, которые нужно выполнить, чтобы вступить в Альянс. Да и по уставу альянса страну, которая имеет нерешенные территориальные споры и конфликты, в НАТО не возьмут. Но как элемент давления на Запад вопрос референдума можно использовать, если вдруг украинский вопрос (войну на Донбассе и аннексию Крыма) попытаются решить без Украины.

Еще до известного Бухарестского саммита НАТО, где Украине и Грузии отказали в ПДЧ, у Киева были достаточно неплохие отношения с Альянсом. Украина поддержала операции НАТО на Балканах, в Киеве открылся первый в Восточной Европе Центр информации и документации НАТО и офис миссии НАТО после подписания Хартии об особом партнерстве и сотрудничестве.

Позже тогдашний президент Леонид Кучма подписал Программу сотрудничества до 2001 года, который в 2002 году сменил План действий НАТО-Украина. И хоть в 2004 году, чтобы успокоить Россию, Кучма подписал указ о том, что целью Украины больше не является членство в НАТО, пришедший ему на смену Виктор Ющенко в 2005 году, вернул в военную доктрину упоминание членства Украины в ЕС и НАТО. Правда, социология тогда была не радужная: по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС в феврале 2005 года, 45% украинцев высказались против вступления Украины в НАТО.

Отношение украинцев к Альянсу не изменилось и накануне саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Тогда против вступления Украины в ряды Альянса были 55,5% ("за" высказались лишь 17,8%). И западные партнеры Киева успешно воспользовались этими цифрами, заявив, зачем же вам ПДЧ, если украинцы не хотят в НАТО. А вот по неофициальным данным против выступили Германия и Франция по предварительным договоренностям с Россией.

По данным последнего соцопроса за декабрь 2016 года больше 47,2% украинцев поддерживают интеграцию в НАТО ("против" – 33,6% опрошенных). При таком уровне поддержки Украина уже может претендовать на членство в Северо-Атлантическом Альянсе. И, по словам Петра Порошенко, это решение украинцы будут принимать на референдуме.

Хронология заявлений президента Порошенко о вступлении Украины в НАТО

17 мая 2014 года на брифинге в Кривом Роге: "Такой референдум не обеспечит единства на данном этапе, поэтому его проведение сейчас совсем нецелесообразно. Референдум окончательно расколет страну".

23 ноября 2014 года на пресс-конференции с президентом Литвы: "Решение о вступлении или невступлении Украины в НАТО – это исключительно компетенция украинского народа. Нами наработано, минимум 6 лет напряженной работы, для того, чтобы страна соответствовала критериям как по поводу вступления в Евросоюз, так и критериям НАТО. И только тогда украинский народ на референдуме будет иметь возможность определиться относительно вступления или не вступления".

23 апреля 2015 года во время визита во Францию: "Вопрос о присоединении Украины к НАТО является фундаментальным, я организую референдум, решение примет народ".

30 июня 2015 года в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera: "Время еще не пришло. Чтобы присоединиться к НАТО, мы должны отвечать ряду требований. Мы работаем над реформами внутри страны. Это будет долгий процесс: это займет не менее 6-7 лет. Когда мы будем готовы, мы будем созывать референдум, чтобы спросить народ Украины, должны ли мы входить в НАТО или нет".

5 сентября 2015 года в интервью "Голос Америки": "Соответствовать критериям НАТО, то же самое, что соответствовать критериям членства в ЕС. Они совпадают на 98%. НАТО – самый эффективный механизм безопасности в мире после Совета безопасности ООН. И будет ли сейчас членство в НАТО проголосовано, чтобы пригласить Украину? Нет. И мы полностью это понимаем. Вопрос попросту был бы провокационным. Украина просила членства? Нет".

22 сентября 2015 года на заседании СНБО: "Когда мы создадим все условия через реформирование страны для соответствия Украины критериям для членства в НАТО, мной будет принято решение о проведении всенародного референдума, и таким образом будет зафиксирована воля украинского народа".

9 июля 2016 года на пресс-конференции с генсеком НАТО: "Мы считаем, что в настоящее время мы должны осуществить реформы, и мы их проводим. И после этого украинский народ решит, что ему делать"

2 февраля 2017 года в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost: "Четыре года назад лишь 16% украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе".

По словам директора фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, в случае проведения референдума о членстве Украины в НАТО, он будет выигран.

"Это однозначно, потому что после агрессии России отношение к НАТО резко изменилось. Раньше большинство населения было против членства, причем с большим счетом против по всем регионам, даже в западном регионе мысли делились пополам и отдавали предпочтение нейтральному статусу. Это было в 2012-2013 годах. После этого мнение абсолютно поменялось и сейчас почти половина населения за членство в НАТО. Против, по разным опросам где-то 30-35%. Но если говорить о референдуме по нашим последними данными где-то более 70% проголосуют "за". Это не от всего населения, а от тех, кто придет на референдум. Потому что сторонники членства в НАТО придут на референдум, а те, кто против, в большинстве нет. То есть, очевидно, что этот референдум будет выигран с хорошим счетом. У Порошенко эти данные знают, они же не закрытые", – сказала Бекешкина.

Но стоит отдавать себе отчет в том, что проведение такого референдума сейчас бессмысленно. Во-первых, в НАТО нас никто не ждет. Самое яркое заявление, подтверждающее это, в 2015 году сделал тогдашний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: "Украина, несомненно, не сможет стать членом ЕС в следующие 20-25 лет, и членом НАТО тоже".

Позже уже на саммите НАТО в Варшаве, где украинскую делегацию представлял Петр Порошенко, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Президент Порошенко очень четко заявил на нашей встрече, что вопрос членства не стоит на повестке дня. Сейчас главное – как может Украина соответствовать стандартам НАТО, как она может проводить реформы, и как мы можем увеличивать оперативное взаимодействие между силами Украины и силами НАТО".

Во-вторых, страну, у которой есть нерешенные территориальные споры и конфликты в НАТО не возьмут – устав запрещает.

В-третьих, наша армия еще не достигла натовских стандартов, чтобы претендовать на членство. На прошлогоднем саммите НАТО в Варшаве Украина представила новый Стратегический оборонный бюллетень – пошаговый план реформирования украинской армии до 2020 года. Тогда замминистра обороны Украины Игорь Долгов сказал, что этот документ можно считать своего рода Планом действий по членству.

Но, в-четвертых, ПДЧ со времен Бухарестского саммита мы так и не получили. А такой документ с четким перечнем требований для членства предоставляют всем странам, которые официально подали заявку на членство после проведения референдума. Как это было с Планом действий по визовой либерализации, где ЕС прописал условия для отмены виз для украинцев.

По мнению профессора политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси) Александра Мотыля, делая заявления о референдуме по НАТО, Порошенко старается оказать определенное морально-политическое давление на Трампа, который ставит под сомнение финансирование Альянса.

"В этом контексте Порошенко будет действовать также, как Трамп и выполнять волю своего народа, который хочет членства в НАТО. Таким образом, оба президента имеют тот же интерес – представлять свой народ. В то же время Порошенко хорошо понимает, что шансы на членство нулевые, потому что никто в НАТО не хочет защищать Украину (как и любую другую восточноевропейскую страну-члена НАТО). Но позитивный референдум или даже перспектива такого референдума усиливает его позиции виз-а-виз Запада: хочет членства не он, а суверенный народ, которому сложнее отказать и чьи надежды и опасения надо как-то удовлетворить. Может увеличением экономической помощи? Может поставками оружия? Может неотзывом санкций?", – сказал Александр Мотыль.

Его мнение разделяет и Ирина Бекешкина: "Во-первых, по уставу, если есть территориальный конфликт, претензии, уже не говоря о войне, то такую страну не принимают. Во-вторых, нужен консенсус – решение принимается консенсусом в НАТО. И что все страны проголосуют "за", даже если они изменят устав… Очевидно, что это (заявление Порошенко о проведении референдума – Авт.) имеет характер определенного давления на наших западных партнеров, чтобы показать, что украинское население "за" НАТО, а значит сотрудничество с НАТО нужно максимально расширять", пишет Кристина Зеленюк в статье "Вступление Украины в НАТО: мифы о перспективе и суровая реальность без членства" в газете "Сегодня.ua".

Во-первых, как в НАТО прокомментировали вероятное отложение планов относительно встречи с украинской властью для переговоров по использованию системы ПРО в Европе?

"Ни одной встречи с какой-либо страной не было отменено, — комментирует официального представителя НАТО. — Мы будем продолжать обмениваться информацией и консультироваться и сотрудничать с нашими соседями и партнерами по мере необходимости, а также в постепенном и поэтапном подходе. НАТО признает и уважает интересы других стран относительно возможностей системы ПРО (противоракетной обороны) НАТО. В последние годы мы обсуждали ПРО с нашими партнерами и будем продолжать взаимодействовать с ними по этому вопросу. Целью НАТО является, насколько это возможно, быть прозрачным относительно ПРО — особенно, когда мы повышаем нашу обороноспособность".

Во-вторых, что думают в Альянсе по поводу заявления Петра Порошенко относительно референдума по НАТО в Украине?

"Каждая страна имеет суверенное право избирать собственные механизмы безопасности, — комментирует глава представительства НАТО в Украине Александр Винников. — Мы уважаем выбор суверенных стран. На данный момент Украина сосредоточивает внимание на ключевых реформах, и НАТО оказывает поддержку этим усилиям. Это — приоритет".

Аналогичное мнение выразила и директор Центра информации и документации НАТО в Киеве Наталья Немыливская, прибавив, что "мы наблюдаем рост поддержки НАТО в Украине и членства Украины в НАТО после российской агрессии".

Следовательно, исходя из того положения, в котором оказалась страна, нужны серьезные выводы и работа над ошибками. Политики должны признать, что они ошибались, не мешало бы и покаяться, а дальше — необходимо поднять наследие сотрудничества с НАТО и уверенно нести этот флаг вперед. Если последнее заявление президента по поводу референдума имеет конъюнктурный характер, то в условиях войны — это уже слишком.

Нынешней власти, если она стремится добиться успеха, необходимо, во-первых, проанализировать новейшую историю Украины и путь, который уже прошла наша страна в сотрудничестве с НАТО, а во-вторых, нужно определиться и четко говорить о нашем намерении и желании максимально быстро пройти этот путь и наверстать упущенное.

"Нам последовательно нужно проводить свою линию относительно НАТО, которую мы избрали и с которой мы не должны сходить, — комментирует экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. — Юридическая база для этого есть. Она зафиксирована еще в решениях саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Вывод того саммита звучит достаточно ясно — Украина и Грузия однажды станут членами НАТО. Цель до 2020 года достичь взаимосовместимости с НАТО — правильная линия, которую мы должны выполнить. Как правило, для этого придется немало поработать, но уже первые шаги в этом направлении делаются, и они являются позитивными. Эти вещи не всегда афишируются, но работа продолжается. В этом плане осторожность НАТО относительно ПРО может быть тактическим ходом для того, чтобы не раздражать Россию. Лично я не считаю, что это является неправильным тактическим ходом, но он очень "моден" на Западе. Мантра "не раздражать Россию", к сожалению, звучит достаточно часто и из уст некоторых наших НАТОвских партнеров. Важно, чтобы НАТО не превратилось в комитет по защите мира времен СССР. Потому что функция НАТО не в том, чтобы потакать агрессору, а в том, чтобы его останавливать. При этом решение о временном отказе привлечения Украины в ПРО не может трактоваться как какой-то поворот в отношениях Украины с Альянсом. Украине в нашей внешней политике нужно четко и ясно артикулировать свою заинтересованность в том, чтобы наше сотрудничество продолжалось и перешло в союзническое. Я очень рад заявлению Президента о том, что он собирается провести референдум о НАТО. Единственное замечание — этот референдум нужно проводить не через несколько лет, а через несколько месяцев. После того все увидят, что интеграция с НАТО — это не мнение отдельных политиков, а желание всего украинского общества".

Евгений Марчук, представитель Украины в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, член оргкомитета "Движение за Украину в НАТО": "Очень хорошо, что Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о референдуме по НАТО, но, на мой взгляд, заявление это прозвучало с большим опозданием. В Законе "Об основах национальной безопасности Украины", который был принят в 2003 году, была записана формула: "Украина осуществляет активную международную политику с целью "...получения членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Как известно, данный закон действовал в течение всего периода президентства Виктора Ющенко, но ничего так и не было реализовано. Когда же к власти пришел Виктор Янукович и его карманный парламент, тогда эта формула была отменена. Украина получила внеблоковый статус. А далее, когда президентом стал Порошенко, эта формула была опять возобновлена. Но не в полном объеме — дали слабинку, чтобы не раздражать Россию, и записали следующую формулировку: "Украина должна достичь критериев для обретения членства в НАТО". Но это технологическая цель. Конечная же цель — присоединение в будущем к НАТО — не была прописана в законе. Конечно, у всех, кто разбирается в этой проблематике, сразу возник вопрос — почему смягчили формулу?

Также показательным является то, что до сегодняшнего дня нет представителя Украины в Североатлантическом альянсе, это говорит об отношении власти к курсу в НАТО. Понятно, что в военной сфере сотрудничество Украины с НАТО продолжается достаточно активно, но для того, чтобы в будущем присоединиться к НАТО, нужно пройти подготовительный этап — План действий относительно членства (ПДЧ). Это очень сложный план по сотрудничеству, который включает в себя пункты не только военного характера. ПДЧ разрабатывается на каждый год, и в нем только одна треть посвящена военной сфере, все остальное — это политический, экономический сектор, права человека, свобода слова, судебная система. То есть до этапа ПДЧ нужно еще добраться. Напомню, что была попытка получить режим ПДЧ на саммите в Стамбуле в 2004 г., но возник ряд причин, которые не позволили реализовать эту идею. Потом в 2008-м на Бухарестском саммите также не удалось получить ПДЧ. А после Евромайдана власть не слишком демонстрировала желание активизировать сотрудничество с НАТО, чтобы было видно, что Украина намеревается присоединиться к Альянсу.

Теперь же выходит так, что заявление Петра Порошенко правильное, но прозвучало с опозданием плюс накладывается на войну на Донбассе. Напомню, что еще в 2015 году возникло общественное движение — "Движение за Украину в НАТО". Инициировали его Леонид Кравчук, Евгений Марчук, Владимир Огрызко, Владимир Василенко, Иван Заец и другие. Эта организация была зарегистрирована, и был проведен ряд подготовительных заседаний. Публично была задекларирована цель этого движения — инициирование и организация проведения референдума о присоединении Украины к НАТО. Ценность такой инициативы в том, что ее осуществила общественная организация. И даже если кто-то во власти побаивался реакции РФ и ее возможных агрессивных действий, то выходит, что все равно эта инициатива пошла не от власти, а от общественного движения, которое взяло на себя в том числе и технические вопросы организации референдума. Во многих областях были созданы соответствующие структуры. Потом, когда мы подошли к этому вопросу достаточно близко и заявили о том, что следующим должен быть этап начала подготовительных работ к референдуму, то из властных институтов некоторым участникам намекнули на то, что сейчас это не актуально. Мол, в политике РФ существует принцип, что в случае приближения Украины к решению о НАТО, состоится "неминуемая война".

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году среди населения было существенно больше сторонников присоединения Украины к НАТО, чем в этом году. Иногда задают вопрос — а что нам даст этот референдум, если он все равно носит консультативный характер. Вовсе нет, это не значит, что таким образом принимается решение о вступлении в НАТО, просто таким образом у Президента за плечами появляется платформа и сильный аргумент. Вот если бы Виктор Ющенко в 2008 году, когда он в Бухаресте ставил вопрос о присоединении Украины к Альянсу, имел за плечами референдум украинского народа, думаю, что вряд ли участники саммита проигнорировали бы этот факт.

Давайте вспомним 1991 год, когда Леонид Кравчук поехал в Беловежскую пущу. Тогда на руках он имел результат референдума о независимости Украины, который свидетельствовал о том, что Кравчук туда поехал не только по собственному желанию, а представляя интересы и волю всего народа.

Референдум о присоединении к НАТО — это очень ответственный шаг, который нуждается в серьезной подготовке. Кто-то говорит, что нас там не ждут. Но нам и не нужно в настоящий момент, например во время референдума, именно так ставить вопрос. Мы понимаем, что в будущем году это точно не произойдет — на это нужны годы. Надо быть реалистами, учитывая войну на Донбассе, и в прямом смысле ставить вопрос о присоединении, но как о цели. Поэтому я думаю, что от власти уже должны были сделать дополнительные объяснения — что значит заявление президента.

Надо разъяснить, что референдум — это очень сильный фактор, который не имеет ограниченного действия во времени. Если, например, в этом году будет проведен референдум, то это значит, что параллельно со стороны власти нужны очень серьезные демонстрации конкретного плана действий после референдума. Людям нужно четко разъяснить, что это платформа, и когда уже придет время, то есть когда Украина обретет все критерии, пройдет ПДЧ, только тогда будет решаться вопрос о вступлении в НАТО. У главы государства будет очень серьезный аргумент, против которого руководителям стран — членов Альянса будет очень сложно возражать.

Таким образом, после заявления Президента нужна глубокая, многогранная разъяснительная работа со стороны украинской власти — демонстрация людям плана, как Украина в дальнейшем собирается строить свое сотрудничество с НАТО. Конечно, одним из вопросов остаются оккупированные территории, где в случае проведения референдума опрос людей не будет проводиться. Соответственно, тут власть также должна четко объяснить эту проблему и показать свой план", идет речь в статье "Вроде правильно. Но..." в газете "День".

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