Foreign Policy. Александр Мотыль: Киев должен отказаться от Донбасса

Возобновившиеся бои на восточной Украине "сопровождаются новой, хотя и слабой надеждой на урегулирование, выражающейся в виде намерения администрации Трампа добиться всеобъемлющего соглашения с Россией, которое бы разрешило украинский конфликт раз и навсегда, возможно, даже восстановив территориальную целостность страны", пишет в американском издании Foreign Policy Александр Мотыль, историк и политолог украинского происхождения и профессор политологии в Ратгерском университете (Нью-Джерси). "Проблема в том, что урегулирование на тех условиях, которые провозгласила Украина, будет не в ее интересах, и, вероятно, Россия рассчитывает именно на это", - считает политолог.

По мнению Мотыля, нынешняя ситуация на Донбассе - полузамороженный конфликт - "стала лучшей опцией для Киева". "Если бы Россия не оккупировала Донбасс после революции Евромайдана в 2014 году, Киев не смог бы принять структурные реформы и построить все более стабильное и демократическое государство при поддержке патриотично настроенных граждан, - пишет политолог. - Поскольку российская оккупация Донбасса - а также антиукраински настроенного Крыма - заставила Москву взвалить на себя экономическую ношу двух депрессивных регионов, нет ничего удивительного в том, что Украина совсем не торопилась реализовать Минские соглашения и вернуть Донбасс под свое крыло". Москва же, по словам историка, "продолжает поддерживать экономическим и военным путем текущий конфликт, который потерял свою заманчивость и превратился в обузу".

Однако это "далекое от идеального равновесие было испорчено избранием Дональда Трампа", полагает Мотыль. Военная эскалация - то есть сценарий, при котором Путин воспользуется приходом новой администрации США как предлогом к полномасштабному вторжению для захвата восточной Украины - "маловероятна, но не является невозможной", размышляет политолог. Более же вероятно, что Путин "будет использовать оккупированный Донбасс для того, чтобы добиться уступок по другим вопросам, будь то снятие экономических санкций или сотрудничество по сохранению режима Башара аль-Асада в Сирии". "А затем Путин выведет войска из Украины, перестанет помогать сепаратистам и сообщит Киеву, что он может забрать свою территорию", - предполагает Мотыль.

Киев не сможет отказаться от такого предложения, но последствия этого будут катастрофические, считает автор статьи. Победив сепаратистов в полномасштабной войне, Киев должен будет "сделать огромные инвестиции в восстановление разрушенного региона и попытаться заручиться поддержкой антиукраински настроенного населения". И тогда Донбасс снова начнет "тянуть назад" украинскую политику, как это было после провозглашения независимости страны в 1991 году, пишет Мотыль. "Политическая напряженность возрастет, снова появится поляризация "Восток - Запад [Украины, - ред.], Киев станет политически и экономически бессильным, а Путин все равно добьется того, чего он хотел, - а именно глубинно нестабильной Украины, - но при этом ему не придется продолжать финансировать тлеющий конфликт в экономически обреченном анклаве", - пишет политолог.

"Статус-кво, существовавший прошедшие два года, вряд ли еще долго продержится, - говорится в статье, - и поэтому Украина должна развить реалистичную, принимающую во внимание новые геополитические обстоятельства стратегию по оккупированному Донбассу, а также подготовиться к любой данности, которую могут уготовить ей Трамп и Путин".

"Что бы Киев ни решил делать, сначала украинцы должны определиться, что им важнее: независимость или территориальная целостность", - подытоживает автор.

Перевод InoPressa

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