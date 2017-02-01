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NEWSru.ua // Пресса // Среда, 1 февраля 2017 г.
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The Washington Post. Трамп принес присягу, ракеты падают на Украину (редакционная статья)
время публикации: 10:56
последнее обновление: 10:56
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"Могло ли быть простым совпадением, что поддерживаемые Россией силы на Украине начали самое мощное за несколько месяцев наступление через день после того, как Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Трампом?

"Могло ли быть простым совпадением, что поддерживаемые Россией силы на Украине начали самое мощное за несколько месяцев наступление через день после того, как Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Трампом? Как-то мы в этом сомневаемся, - пишут в редакционной статье журналисты The Washington Post. - Залпы ракет "Град" и тяжелой артиллерии, которым обрушиваются на позиции украинской армии начиная с воскресенья, скорее выглядят как проверка, уступит ли новый президент давлению со стороны Москвы.

Вопрос о снятии санкций с России так и не был решен. "Возможно, разочарованный Путин ощутил необходимость оказать некоторое давление с другой стороны", - предполагает издание. Или он, возможно, хотел сорвать встречу украинского президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, назначенную на понедельник.

"Как бы то ни было, российская артиллерия, молчавшая неделями, вдруг открыла огонь в воскресенье в районе контролируемой Киевом Авдеевки, к северу от сепаратистского Донецка. Обстрел вскоре распространился на юг, к Мариуполю - оплоту правительства на побережье Азовского моря", - говорится в статье. Журналисты добавляют, что при этом "украинские солдаты и гражданские лица были завалены угрожающими текстовыми сообщениями", усматривая в этом почерк Кремля.

Определенный экономический прогресс Украины не в интересах Путина, продолжают журналисты. В экономических и институциональных реформах в стране наблюдается прогресс, пусть медленный. Новые боевые действия ставят все это под угрозу. Еще одной целью Путина может быть подталкивание Трампа к уступкам, которых добивается Москва: не просто снять санкции, но и признать сферу влияния России, включающую в себя Украину. "В обмен на что?" - задается вопросом редакция.

Трамп неоднократно упоминал возможность сотрудничества с Россией в борьбе с "Исламским государством" на Ближнем Востоке. Но это американо-российское сотрудничество также было главной целью Путина. Другими словами, подобная сделка может предоставить Путину "то, что он на самом деле хочет, в обмен на то, что он также на самом деле хочет", рассуждают авторы.

"Если Трамп согласится на это, то Путин добьется третьей цели - уменьшения глобального влияния США в интересах России", - считают они.

Перевод InoPressa

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