The Washington Post. Трамп принес присягу, ракеты падают на Украину (редакционная статья)

"Могло ли быть простым совпадением, что поддерживаемые Россией силы на Украине начали самое мощное за несколько месяцев наступление через день после того, как Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Трампом? Как-то мы в этом сомневаемся, - пишут в редакционной статье журналисты The Washington Post. - Залпы ракет "Град" и тяжелой артиллерии, которым обрушиваются на позиции украинской армии начиная с воскресенья, скорее выглядят как проверка, уступит ли новый президент давлению со стороны Москвы.

Вопрос о снятии санкций с России так и не был решен. "Возможно, разочарованный Путин ощутил необходимость оказать некоторое давление с другой стороны", - предполагает издание. Или он, возможно, хотел сорвать встречу украинского президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, назначенную на понедельник.

"Как бы то ни было, российская артиллерия, молчавшая неделями, вдруг открыла огонь в воскресенье в районе контролируемой Киевом Авдеевки, к северу от сепаратистского Донецка. Обстрел вскоре распространился на юг, к Мариуполю - оплоту правительства на побережье Азовского моря", - говорится в статье. Журналисты добавляют, что при этом "украинские солдаты и гражданские лица были завалены угрожающими текстовыми сообщениями", усматривая в этом почерк Кремля.

Определенный экономический прогресс Украины не в интересах Путина, продолжают журналисты. В экономических и институциональных реформах в стране наблюдается прогресс, пусть медленный. Новые боевые действия ставят все это под угрозу. Еще одной целью Путина может быть подталкивание Трампа к уступкам, которых добивается Москва: не просто снять санкции, но и признать сферу влияния России, включающую в себя Украину. "В обмен на что?" - задается вопросом редакция.

Трамп неоднократно упоминал возможность сотрудничества с Россией в борьбе с "Исламским государством" на Ближнем Востоке. Но это американо-российское сотрудничество также было главной целью Путина. Другими словами, подобная сделка может предоставить Путину "то, что он на самом деле хочет, в обмен на то, что он также на самом деле хочет", рассуждают авторы.

"Если Трамп согласится на это, то Путин добьется третьей цели - уменьшения глобального влияния США в интересах России", - считают они.

Перевод InoPressa

Cсылки по теме: