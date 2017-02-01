1 февраля. Обзор прессы. Авдеевка в огне: подробности, причины и версии обострения на Донбассе

Сегодня, 1 февраля, с 8 утра ГСЧС начала эвакуацию мирного населения из Авдеевки, где ранее объявили чрезвычайное положение. Массированные обстрелы пророссийских боевиков привели к тому, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за отсутствия тепла, света и воды в 20-градусный мороз. Несмотря на обещания РФ допустить ремонтные бригады к поврежденной ЛЭП, вчера работы по возобновлению электроснабжения так и не начались.

Авдеевскому коксохиму удалось поднять температуру в теплосети до 44 градусов, чтобы люди смогли спокойно пережить ночь. Но если и сегодня обстрелы не прекратятся и ремонтные бригады не допустят к поврежденной ЛЭП, эвакуации мирного населения и гуманитарной катастрофы не избежать.

Власть готова к любому повороту событий и вчера в ходе совещания президент с главами силовых ведомств проработали возможные сценарии выхода из патовой ситуации. В ЕС, США, ОБСЕ и ООН резко осудили эскалацию и нарушение Минских договоренностей. Тем временем украинские политики и эксперты строят версии и причины обострения ситуации в Авдеевке: одни называют это очередной масштабной эскалацией, другие – проверкой США и Европы со стороны России, третьи – борьбой за стратегическую трассу Донецк-Горловка.

Боевые действия в Авдеевке обострились как раз после первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. С 29 января боевики не прекращают обстреливать украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем, танков и реактивных систем. Ожесточились бои в понедельник 30 января во время пребывания Петра Порошенко с рабочим визитом в Берлине. Перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель украинский президент заявил, что в результате ночного и утреннего обстрела боевиками наших позиций погибли 7 украинских военнослужащих, 17 получили ранения.

"Ранены и погибли они в результате артиллерийского огня из артиллерии, артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой для того, чтобы украинские военные не имели возможности открыть огонь. Это варварские методы", – заявлял президент.

После того, как боевики начали бить по пригородам Авдеевки из артиллерии и "Градов", в результате чего была перебита последняя линия электроснабжения, и город остался без воды, света и тепла, Порошенко экстренно прервал свой визит в Берлин и вернулся в Украину. Еще за сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз, погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Уже утром 31 января одно из подразделений боевиков открыло стрельбу и пошло в наступление, хотя ранее сами же запрашивали режим прекращения огня (что подтверждала российская сторона), чтобы допустить ремонтные бригады к поврежденной ЛЭП. По сообщениям главы Донецкой ВГА Павла Жебривского, к ремонту ЛЭП вчера так и не приступили из-за непрекращающихся массированных обстрелов. К вечеру в Донецкой ГСЧС заявили, что готовятся к эвакуации мирного населения сегодня в 8 утра.

По сообщениям местных жителей, весь вчерашний день город содрогался от залпов РСЗО "Град", в городе почти без пауз работали гранатометы и минометы. Согласно сообщениям, артиллерия боевиков расположилась также в Ясиноватой и вела обстрелы из жилых кварталов. Ситуация осложняется тем, в ходе боевых действий в эти дни были повреждены две последние линии электропередачи, которые питали "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ) – градообразующее предприятие, мощности которого, в том числе, подают тепло в дома Авдеевки. Завод вынужден был приступить к "горячей консервации". По словам директора предприятия Мусы Магомедова, при нынешних морозах остановка и остывание агрегатов завода приведет не только к прекращению подачи тепла в дома жителей Авдеевки, но и фактически к смерти градообразующего предприятия.

Мировое сообщество отреагировало на трагические события в Авдеевке лишь после проведения "военного кабинета" – совещания Петра Порошенко с главами силовых ведомств. Первыми обеспокоенность выразили послы США и Британии в Украине. К прекращению огня также призвали генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. К вечеру по окончанию заседания Постоянного Совета ОБСЕ в Вене страны-участницы проголосовали резолюцию, которой резко осудили действия пророссийских боевиков в Авдеевке и призвали срочно установить режим тишины для недопущения гуманитарной катастрофы. Резолюцию не поддержала лишь Россия. Обсудили резкое обострение боевых действий и трагические события в Авдеевке и на закрытом заседании Совбеза ООН, который созвали по инициативе Украины.

Что самое интересное, больше остальных поддержала Украину Великобритания, а глава украинского МИДа Павел Климкин договорился со своим британским коллегой Борисом Джонсоном координировать дальнейшие действия. Ближе к полуночи по киевскому времени последовала и реакция Белого Дома, призвавшего к полному прекращению огня и следованию Минским соглашениям. Примечательно, что обострение ситуации на Донбассе произошло как раз после первого телефонного разговора Трампа с Путиным. Некоторые эксперты и аналитики полагают, что обострением ситуации на Донбассе президент РФ пытается склонить своего американского коллегу к своеобразной сделке. Мол, ответственная за урегулирование конфликта на Донбассе Европа не справляется, а Россия то точно справится.

По мнению политического эксперта Тараса Березовца и политолога Владимира Фесенко, обострение военных действий в Авдеевке – это, с одной стороны, реакция Владимира Путина на переговоры Петра Порошенко с Ангелой Меркель, с другой стороны – реакция на "вялое" реагирование со стороны Белого Дома.

"Это связано в первую очередь с тем, что в понедельник президент встречался с Ангелой Меркель, они обсуждали вопросы выполнения Минских соглашений и их невыполнения Россией и возложили ответственность на боевиков, российские войска. И нагнетание ситуации (в Авдеевке – Авт.) идет ответом на это. Также это очевидно связано с сегодняшним уровнем отношений между Москвой и Вашингтоном. Путин убедился, что у Администрации Трампа тема Украины и тема Донбасса не то, что не в приоритете, ее вообще в принципе нет. И мы видим сегодня полное молчание в эфире со стороны Вашингтона и очень вялое заявление наших европейских партнеров, хотя идет полномасштабное нарушение", – сказал Тарас Березовец перед выходом комментариев представителей США по ситуации в Авдеевке.

"С поездкой Порошенко в Берлин это практически совпало. Обострение началось накануне и продолжилось в понедельник как раз во время переговоров. Таким образом хотели испортить, сломать фон, хотя мне кажется, что эффект получился прямо противоположный. Раньше так было во время больших обострений и в 2014 году, и зимой 2015 года. Во время Минских переговоров как раз такое масштабное наступление на украинские позиции было инструментом давления на переговорный процесс. И на Украину, и на Запад и Запад сразу начинал суетиться, идти навстречу, принуждать Украину к уступкам, ну и Украина, чтобы прекратить наступление должна была идти на какие-то гибкие решения. Конечно, есть подозрение, что сейчас это могло быть провокацией, чтобы обвинить Украину, судя по тому, как это подают российские СМИ", – сказал Владимир Фесенко.

Нардепы от БПП и "Самопомочи", члены парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Фриз и Семен Семенченко сошлись во мнении, что Путин хочет сделать из Донбасса своеобразное "Алеппо". Чтобы показать миру, что Украина довела ситуацию в Авдеевке до гуманитарной катастрофы.

"К сожалению, очень многие наши политики и Россия сейчас давят на народ Украины, пытаясь загнать его к принятию безальтернативности Минска. Идет попытка передачи Украины под "эффективное управление" России. Поэтому людей убеждают, что может не быть несчастий, мучений, страданий… А то смотрите вот люди сопротивляются, они мерзнут, они голодают, вот такие ужасы. Фактически из Авдеевки в телевизионном пространстве пытаются слепить второе "Алеппо", – считает Семен Семенченко.

Мнение нардепов разделяет и политолог, глава Центра "Ейдос" Виктор Таран: "У меня складывается впечатление, что хотят (Россия и боевики – Авт.) сделать такое демонстративное "Алеппо" на территории Украины, чтобы показать определенную гуманитарную катастрофу и неспособность власти среагировать. Потому что на самом деле ситуация очень неоднозначная: мы и атаковать не можем, и молчать не можем. То есть, определенная беспомощность. У меня складывается впечатление, что это такая преднамеренная провокация, когда власть намеренно загоняют в ловушку и делают гуманитарную катастрофу".

Есть среди украинских нардепов и экспертов мнение, что это чисто локальный масштабный военный конфликт по типу того, что был в прошлом году в Марьинке.

"Я не думаю, что это связано со встречей Порошенко с Меркель. Я думаю, что ответ должны давать военные. Потому что, на мой взгляд, это вопрос военных соображений обеих сторон. С одной стороны украинские военные демонстрируют ловкость и используют провокации российско-оккупационных войск в свою пользу, а с другой стороны есть стремление террористов оправдывать свое существование перед своими боссами в Москве и таким образом путем провокаций создавать впечатление активности. Я не думаю, что здесь это связано с какими-то внешними факторами, это чисто локальные военные события", – сказал нардеп от "Батькивщины", экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк.

"Путин использует ситуацию на фронте, периодически, то нагнетая, то ослабляя для каких-то там внешнеполитических своих раскладов. Поэтому периодически происходит эскалация, периодически затухание. Другое дело, что сейчас мы, наверное, имеем самую большую за последнее время эскалацию. Для сравнения такая была, наверное, где-то год назад в Марьинке. То есть, периодически Путин он пробует, а я могу тут что-то сделать или нет? Главное, что он периодически это делает и будет делать, и нам нужно быть к этому готовыми", – сказал профессор НаУКМА, научный директор Фонда "Деминициативы" Алексей Гарань.

Военный эксперт Олег Жданов и советник министра по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Юрий Грымчак считают, что бои за авдеевскую промзону – не что иное, как борьба за контроль над транспортным узлом – дорогой, которая соединяет Донецк и Горловку. Также в этом районе находится Донецкая фильтровальная станция, от работы которой зависит водоснабжение оккупированного Донецка.

"Борьба идет за промзону, за то, чтобы отодвинуть нас от трассы, ясиноватской развязки и запустить дорогу жизни для горловского гарнизона", – считает Олег Жданов.

"Думаю, что РФ снова пробует проводить эскалацию конфликта, чтобы улучшить свои переговорные позиции. Это первое. То, что это невыгодно Украине всем понятно, потому что фактически город поставлен на грань катастрофы. Уже пару месяцев боевики бьются об наши позиции в авдеевской промзоне. Почему? Потому что фактически это позволяет ВСУ контролировать так называемый огневой контроль трассы Донецк-Горловка. Это стратегическая трасса и это понятно, потому что эти их незаконные подразделения, незаконные формирования через эту трассу перебрасывают подкрепление, боеприпасы…", – сказал Юрий Грымчак, пишет Кристина Зеленюк в статье "Обострение в Авдеевке: главные причины и версии" в газете "Сегодня.ua".

Напомним, в воскресенье, 29 января, гибридные войска атаковали позиции украинских военнослужащих в Авдеевке Донецкой области.

Бои в Авдеевской промзоне: версия штаба АТО

Около 5 часов утра оккупанты начали интенсивный обстрел района Авдеевской (Каменка и Крутая Балка.) промзоны из стрелкового оружия, минометов и гранатометов. Через два часа они решились на штурм, чтобы захватить позиции сил АТО. Следует отметить, что точно такую же тактику гибридные войска использовали на Светлодарской дуге, когда потерпели сокрушительное поражение.

Противник атаковал двумя группами по 25-30 человек. Украинские военные пошли в контратаку и не только остановили наступление на Авдеевку, но и заняли стратегически важные позиции. Однако это не остановило боевиков окончательно: они продолжили обстрелы, хотя уже не решались атаковать.

В 13:45 после обстрелов украинских позиций из гранатометов различных калибров оккупанты все же предприняли новую попытку выбить силы АТО с позиций в районе Авдеевки (Шахта Бутовка со стороны Спартака). Но вновь штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить.

"Это был отвлекающий удар с целью распылить силы АТО, и усложнить управление войсками в боях за авдеевскую промзону", - отметили в Минобороны.

30 января силами АТО была распространена информация, что удалось ликвидировать 9 оккупантов, одного взяли в плен, еще 24 были ранены, в том числе 7 - тяжело. Появились и непроверенные данные со стороны боевиков о своих потерях - они сообщили о 10 погибших.

В целом бои продолжались 19 часов, было выпущено несколько сотен снарядов и мин.

Бои под Авдеевкой: неофициальная версия

Известный украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что противостояние в районе Авдеевки произошло между так называемой 100-й бригадой "Республиканской гвардии ДНР" и 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.

По его данным, у Ясиноватской развязки (находится близ Авдеевки) с вечера 28 января шли ожесточенные бои. Он опубликовал сделанное беспилотником боевиков фото вражеской позиции, откуда боевики регулярно обстреливают украинские войска и корректируют артиллерийские налеты.

Бутусов рассказал, что вечером артиллерия 72-й бригады нанесла точечные удары по этим окопам и укрепленным тыловым позициям за ними (находятся в лесопосадке, прикрывающей подходы к Ясиноватской развязке), нанеся значительный урон. Противник, по словам журналиста, понес большие потери и на следующее утро туда направились резервы "Республиканской гвардии", которые также попали под точный огневой налет артиллерии ВСУ.

Зачем боевики атаковали Авдеевку

В штабе АТО уверены, что атака на Авдеевку - это провокация и попытка гибридных войск обвинить украинскую сторону в нарушении Минских договоренностей о прекращении огня. Штаб АТО убежден: те, кто отправлял боевиков в атаку, хорошо знали, что у них ничего не выйдет, и хотели, чтобы было как можно больше погибших.

Бутусов подчеркивает, что Авдеевка имеет важное значение для контроля над Ясиноватской развязкой.

"Здесь идет постоянная пехотная война. На животе, за каждым укрытием и складкой местности. Здесь наши позиции и позиции противника иногда сближаются до 100 метров. Здесь постоянно работают снайперы, дозоры пехоты производят вылазки, идет обстрел из всех видов оружия по любому движению. Бои идут днем и ночью", - рассказал он.

Ситуация в Адеевке: Последствия для гражданских

Под обстрел боевиков традиционно попали не только позиции украинских военных, но и жилой сектор Авдеевки, из-за чего город остался без электричества. В то же время теплоснабжение обеспечивается в полной мере.

Помимо того, ранены двое гражданских. В 10:30 в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями. 40-летний местный житель получил ранения в результате взрыва снарядов в его дворе, расположенном по улице Седова, которая находится рядом с промышленной зоной. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями спины, лица и правого бедра.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 Террористический акт Уголовного кодекса Украины.

Также ранена местная жительница 1959 года рождения, которая шла домой по улице Заводской, и рядом разорвалась мина. Женщина получила осколочное ранение бедра и спины, находится в больнице.

Кроме того, в центре Авдеевки нашли снаряд. Его обнаружили спасатели в квартале Строителей возле многоэтажного дома.

30 января в Авдеевке из-за отсутствия электроснабжения было парализовано обслуживание бюджетных средств.

Украина призвала к давлению на Россию

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконно, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью.

"Очевидно, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о том, что Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, с целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в области безопасности и гуманитарной сферах", - подчеркивают в ведомстве.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

"Требуем от России прекратить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня", - говорится в тексте заявления.

В документе также отмечается, что последние два дня российские оккупационные войска проводят массивную атаку вдоль линии соприкосновения, используя Грады, 122-мм и 152-мм артиллерию и танки.

В результате атак без воды и электричества могут остаться более 400 тыс. человек, отмечается в тексте.

В Авдеевке ввели чрезвычайное положение

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение, в городе создали областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели, и представители предприятий.

В полночь температура батарей в квартирах составляет 35-40 градусов, а температура в квартирах 16-17 градусов тепла.

Авдеевский коксохим на то время обеспечивал циркуляцию теплоносителя в теплосетях. Авдеевская больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме. На автономном отоплении также две школы и детский садик.

ГСЧС срочно перебрасывало в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания. В то же время генералы в РФ в Совместном центре по контролю и координации всячески блокировали начало восстановительных работ в Авдеевке.

Тем временем была остановлена работы Авдеевского коксохимического комбината - впервые за время конфликта на Донбассе.

Ситуация в Авдеевке может улучшиться

Жебривский доложил Порошенко, что после задействования всех международных элементов давления на Россию в Авдеевке наблюдаются первые признаки прекращения огня. По данным Генштаба, тишина сохраняется только на Ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны российские боевики продолжают обстрелы.

Жебривский также отметил, что Центральная городская больница Авдеевки обеспечена автономными средствами электропитания и работает в штатном режиме.

В Авдеевке уже организовано 11 пунктов обогрева. По поручению президента палатки и полевые кухни горожанам предоставили также военные. Жители обеспечиваются горячим питанием.

Донецкая ВГА отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города, в первую очередь детей и инвалидов. Для этого подготовлены специальные автобусы. Кроме того, ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро - и газопостачаня Авдеевки.

Главным условием для начала ремонтных работ является установление режима прекращения огня, идет речь в материале "Авдеевка в огне: Что известно о новом обострении на Донбассе" в издании "Новое время".

Cсылки по теме: