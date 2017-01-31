На Харьковщине Пенсионный фонд начислил миллион гривен "мёртвым душам"

Пенсионный фонд начислил почти 1 млн гривен пенсий умершим людям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Как отмечается, Харьковская местная прокуратура №5 начала уголовное производство по факту служебной халатности в отношении должностных лиц Пенсионного фонда в области.
"По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Бугаева, досудебным расследованием установлено, что в разные периоды времени с 2010 года по ноябрь 2016 года, сотрудники Пенсионного фонда начисляли пенсию 20 умершим людям", - говорится в сообщении.
"Таким образом, пенсионерам, которых уже нет в живых, выплатили почти 1 млн гривен. Благодаря вмешательству прокуратуры и ДЗЭ ГУ Нацполиции в области со счетов банков и физическими лицами, которые неправомерно получали пенсию своих близких, уже возвращена 731 тысяча гривен", - сообщает пресс-служба.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в 2016 году Минфин заявил о планах по проведению аудита и верификации социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан.
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