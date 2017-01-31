Швеция не будет препятствовать россиянам арендовать гавань для "Северного потока-2"

Шведское правительство заявило, что не будет препятствовать намерениям портового города Карлсхамн сдать России в аренду часть своей гавани, что облегчит строительство "Северного потока-2", сообщает Euobserver.

Министр обороны Швеции Петер Гультквист выступает против строительства газопровода, поскольку он угрожает безопасности страны. Однако правительство Швеции не хватает полномочий для того чтобы помешать городку Карлсхамн на юге страны воплотить его планы.

Местный совет Карлсхамна во вторник, скорее всего, поддержит решение об аренде части гавани.

Гультквист в понедельник повторил, что он и дальше выступает против строительства "Северного потока-2".

"Я уже говорил, что "Северный поток-2" влияет на наши органы власти и вооруженные силы, и что это негативно сказывается на Швеции. Эта мнение остается, и мы приняли ряд мер по обеспечению безопасности", – сказал он.

Меры включают в себя укрепление береговой охраны, вооруженных сил и таможни, а также более жесткий надзор за стратегическим балтийским портом, который находится в 50 км от главной базы ВМС Швеции Карлскруна.

Напомним, РФ хотела арендовать гавань на шведском острове Готланд, однако в декабре его местные власти решили отказать "Газпромe", а по всем городским советам страны начали распространять методички на тему подготовки к войне.

В то же время шведские Вооруженные Силы заявили о намерении расконсервировать на острове противокорабельные ракетные установки.

14 ноября верховный главнокомандующий Швеции отдал приказ о постоянной дислокации 150 солдат на острове Готланд.

Стоит заметить, что в небе над Готландом шведы также перехватывали два российских ядерных бомбардировщика.

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