НАБУ выявило российские бизнес-структуры в коррупционной схеме ГПЗКУ

Среди структур-участников коррупционной схемы, по которой ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" понесла убытки на сумму более 60 млн долл. (более 1,6 млрд грн), есть компании, контролируемые российским бизнесом. Об этом во время брифинга во вторник, 31 января 2017 года, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Преступный умысел по разворовыванию более 60 миллионов долларов ГПЗКУ состоял из двух частей: получение "отката" за подписание контрактов на реализацию зерна и, чтобы в дальнейшем не было проведено оплату по этим контрактам, злоупотребления должностных лиц предприятия в интересах коммерческих структур, курирует один из известных российских бизнесменов", - сообщил Сытник.

По его словам, в ходе расследования детективы разоблачили схему, по которой зерно, принадлежащее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одном из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и международном зернотрейдеру.

"Зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным. Разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольных руководителям схемы. В соответствии с контрактами, поставки зерна происходили на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие на риск неполучения средств за свою продукцию", - говорится в сообщении.

24 января детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали одного из экс-руководителей ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба корпорации более чем 60 млн долларов.

О разоблачении же этой "схемы" стало известно еще 6 декабря.

А летом НАБУ схватило экс-главу ГПЗКУ Валерия Томиленко и председателя правления ПАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов".

Cсылки по теме: