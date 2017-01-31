 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 31 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Нацкомиссия увеличила стоимость подключения к электросети
время публикации: 12:55
последнее обновление: 13:03
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Нацкомиссия увеличила стоимость подключения к электросети

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне 3,7-11,3 тысяч грн/кВт. Соответствующее постановление регулятор принял на заседании 31 января, передает "Экономическая правда".

По мнению НКРЭ, это решение обеспечит устойчивое функционирование рынка услуг по присоединению электроустановок к сетям и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business.

В то же время, представители ассоциаций, объединяющих производителей электроэнергии из возобновляемых источников остро раскритиковали постановление.

По их данным, принятие этого документа приведет к повышению стоимости присоединения солнечных и ветряных электростанций в несколько раз, что лишит проекты инвестиционной привлекательности.

В понедельник "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" сообщила, что НКРЭ планирует повысить стоимость присоединения к электрическим сетям больше, чем в 6 раз.

В ассоциации отметили, что принятие указанного решения может очень негативно сказаться на инвестиционном климате в стране, снизить конкурентоспособность Украины в привлечении иностранного капитала.

"Вероятным результатом станет отказ от инвестиций в украинскую экономику, отсутствие создания новых предприятий, а, соответственно, новых отечественных производств, ухудшение торгового баланса, и как результат ухудшения благосостояния каждого украинца", - заявили в ассоциации.

Как известно, 25 января НКРЭ повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения на 9% и 37%.

А с 1 сентября 2016 года поднялись тарифы на электрическую энергию для населения на 25-30% согласно принятому ранее плану повышения тарифов НКРЭКУ.

facebook

Cсылки по теме:

В Украине подорожает вода
// NEWSru.ua // Экономика // 26 января 2017 г.

Украинцы задолжали за отопление и горячую воду более 6 миллиардов
// NEWSru.ua // Экономика // 1 декабря 2016 г.

За тепло все будут платить по счётчикам, даже если их нет - Гройсман
// NEWSru.ua // Экономика // 30 ноября 2016 г.

Кабмин: завышенные платёжки за тепло были ошибкой, их пересчитают
// NEWSru.ua // Экономика // 16 ноября 2016 г.

Коммунальные услуги можно будет оплатить с 12-месячной рассрочкой
// NEWSru.ua // Экономика // 18 октября 2016 г.

Домохозяйства смогут использовать сэкономленную за месяц субсидию в другом месяце – Минсоцполитики
// NEWSru.ua // Экономика // 10 октября 2016 г.

Гройсман: квартиры за неуплату коммуналку не будут забирать. Кабмин проверит законность формирования тарифов
// NEWSru.ua // Экономика // 5 октября 2016 г.

Киевский, Ривненский и Львовский облсоветы проголосовали за мораторий на повышение тарифов
// NEWSru.ua // Украина // 13 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:22
 InoPressa. Мир критикует Трампа - Россия "выразительно молчит"
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 31 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:22

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017