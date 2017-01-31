Нацкомиссия увеличила стоимость подключения к электросети

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне 3,7-11,3 тысяч грн/кВт. Соответствующее постановление регулятор принял на заседании 31 января, передает "Экономическая правда".
По мнению НКРЭ, это решение обеспечит устойчивое функционирование рынка услуг по присоединению электроустановок к сетям и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business.
В то же время, представители ассоциаций, объединяющих производителей электроэнергии из возобновляемых источников остро раскритиковали постановление.
По их данным, принятие этого документа приведет к повышению стоимости присоединения солнечных и ветряных электростанций в несколько раз, что лишит проекты инвестиционной привлекательности.
В понедельник "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" сообщила, что НКРЭ планирует повысить стоимость присоединения к электрическим сетям больше, чем в 6 раз.
В ассоциации отметили, что принятие указанного решения может очень негативно сказаться на инвестиционном климате в стране, снизить конкурентоспособность Украины в привлечении иностранного капитала.
"Вероятным результатом станет отказ от инвестиций в украинскую экономику, отсутствие создания новых предприятий, а, соответственно, новых отечественных производств, ухудшение торгового баланса, и как результат ухудшения благосостояния каждого украинца", - заявили в ассоциации.
Как известно, 25 января НКРЭ повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения на 9% и 37%.
А с 1 сентября 2016 года поднялись тарифы на электрическую энергию для населения на 25-30% согласно принятому ранее плану повышения тарифов НКРЭКУ.
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