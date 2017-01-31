Экс-главе правления "Имэксбанка" предъявлено подозрение в хищении, - Фонд гарантирования вкладов

Главное следственное управление Национальной полиции 18 января сообщило о подозрении бывшему главе правления Имэксбанка Юрию Граматику.

Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов, ему инкриминируют ч.5 ст.191 Уголовного кодекса – хищение в особо крупном размере.

Якобы по указанию Граматика банк выдавал необеспеченные кредиты ряду субъектов хозяйствования, прежде всего связанных с банком. Кроме того, происходила замена ликвидного обеспечения по кредитным договорам на неликвидное, что повлекло растрату банковских активов.

Сумма убытков устанавливается.

Имэксбанк был признан банкротом в январе 2015 года. По состоянию на начало 2017 года государство выплатило 4,16 млрд гривен его вкладчикам.

Владельцем Имэксбанка был нардеп Леонид Климов.

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