Экс-главе правления "Имэксбанка" предъявлено подозрение в хищении, - Фонд гарантирования вкладов

Главное следственное управление Национальной полиции 18 января сообщило о подозрении бывшему главе правления Имэксбанка Юрию Граматику.
Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов, ему инкриминируют ч.5 ст.191 Уголовного кодекса – хищение в особо крупном размере.
Якобы по указанию Граматика банк выдавал необеспеченные кредиты ряду субъектов хозяйствования, прежде всего связанных с банком. Кроме того, происходила замена ликвидного обеспечения по кредитным договорам на неликвидное, что повлекло растрату банковских активов.
Сумма убытков устанавливается.
Имэксбанк был признан банкротом в январе 2015 года. По состоянию на начало 2017 года государство выплатило 4,16 млрд гривен его вкладчикам.
Владельцем Имэксбанка был нардеп Леонид Климов.
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