Задолженность украинцев за жилкомуслуги в декабре 2016 года увеличилась на 26%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2016 года увеличилась на 26% к уровню ноября и составила 20,175 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в целом в декабре 2016 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 7,942 млрд грн, что составило 63,8% начисленной за этот месяц суммы.

В целом за 2016 год жители Украины уплатили за жилкомуслуги 60,053 млрд грн (82,8% начисленных за этот период сумм), что на 23,6% больше, чем в 2015 году (уровень оплаты составлял 95,4%).

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в декабре-2016 зафиксирован в Ривненской (105,4% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (97,0%) и Винницкой (94,4%) областях, самый низкий – в Закарпатской (42,2%), Луганской (46,5%) и Днепропетровской (53,4%) областях. В то же время в Киеве уровень оплаты составил 58,5%.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в декабре-2016 увеличились на 400,4 грн (или на 34,6%) по сравнению с ноябрем – до 1,557 тыс. грн.

Согласно данным Госстата, в январе-декабре 2016 года с населением заключено 36,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 165 млн грн.

Ранее сообщалось, что задолженность жителей оккупированного Луганска по оплате услуг ЖКХ составляет около 46 млн гривен.

Отметим, правительство планирует принять решение, согласно которому все многоквартирные дома будут платить за тепло согласно показаниям счетчиков, даже если счетчик не установлен. Об этом премьер Владимир Гройсман заявил в среду во время открытия заседания правительства.

По его словам, в случае отсутствия счетчика будут применяться средние величины c тех домов, в которых счетчики есть.

С 1 июля НКРЭКУ вдвое повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения.

Платежки за тепло с чрезмерно высокими суммами, которые на днях получили некоторые киевляне, были результатом ошибки и будут пересчитаны, заявил вице-премьер Владимир Кистион, который разбирался в ситуации по поручению премьера Владимира Гройсмана.

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