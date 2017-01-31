Гройсман обещает, что правительство добьётся снижения цен на лекарства с февраля и дефицита на них уже не будет

Правительство добьется выполнения решения о снижении цен на лекарства против гипертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы в Украине с 1 февраля. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник.

Дефицита лекарств в 2017 не будет - Гройсман



"Я убежден в том, что с 1 февраля, когда будут заходить новые партии лекарств, мы добьемся и начнем видеть снижение цен на категории этих лекарств", - заявил он.

Комментируя заявления о якобы невозможности обеспечения снижения цены на лекарства с 1 февраля, глава правительства отметил, что предусматривал создание дефицита лекарств, как только правительство начнет наводить порядок в образовании цен на лекарственные средства.

"Самый главный парадокс заключается в том, что в Польше цены на одни и те же лекарства дешевле, чем в Украине. Как только к этому парадоксу приблизился, сразу начались атаки на правительство. Мы будем идти в заданном направлении. Что касается лекарств, наша задача - обеспечить снижение цены по трем категориям - гипертония, сахарный диабет и бронхиальная астма", - подчеркнул премьер-министр.

правительство определило действующие вещества в препаратах за выше названными тремя нозологиями, взяло за аналоги препараты в пяти соседних странах и определило ту же цену в Украине, отметил премьер.

"Сказали спекулянтам, условно говоря: "Вы больше не будете зарабатывать только на том, что вы монополисты на этом рынке", и поставили точку, – подчеркнул Гройсман. – Почему украинцы, зарабатывая меньше, должны платить больше за лекарства, которые им жизненно необходимы?".

При этом правительство отслеживает исполнения решения по снижению цены на лекарства, работает специальная группа, отметил премьер-министр.

Он отметил, что обсуждал это решение на встрече с фармацевтическими производителями, и будет еще проводить такие встречи.

"Решение принято, его надо выполнять... Наша задача - добиться выполнения решения, и мы этого добьемся", - подчеркнул глава правительства.

По расчетам, шаги, направленные на своевременное обеспечение лекарствами хронически больных, позволят уменьшить инвалидность и смертность от гипертонии на около 18%.

Дефицита лекарств в 2017 не будет - Гройсман



Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что в 2017 году удастся обеспечить стратегический запас лекарств, чтобы не допустить возникновения их дефицита. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник, информирует правительственный портал.

"Для меня важно, чтобы никто не сорвал процесс закупок. От момента закупок до момента поставки проходит большой период времени. Но я считаю, что в 2017 году мы сможем уже идти день в день, сформировать стратегический запас этих лекарств, чтобы не было дефицитных позиций", - отметил Гройсман.

Правительство в бюджете на 2017 год увеличило финансирование на приобретение лекарств на 2 млрд грн по сравнению с 2016 годом - до 5,9 млрд грн, отметил премьер. По его словам, только в 2016 году на закупках лекарств через международные организации сэкономили более полмиллиарда гривен.

"Представьте цифры 5,9 млрд, сколько мы сэкономим, насколько мы приобретем больше, если не дадим украсть, и сколько эти лекарства спасут жизнь онкобольным или больным, которые попали в сложные условия", - подчеркнул Гройсман.

"Я бы хотел, чтобы эти лекарства за эти средства были приобретены напрямую через международные организации, где есть абсолютная открытость, публичность. Я бы хотел, чтобы нам поставили качественные лекарства по качественным ценам, а не так, как было раньше", - отметил он.

Международные организации имеют авторитет, мировое доверие, что обеспечивает честность и открытость процессов. Также они имеют возможность закупать лекарства напрямую от производителей, подчеркнул глава правительства.

"Это означает, что все будет абсолютно честно. Не Гройсман будет закупать, не Супрун, не кто-то другой. Будут закупать международные авторитетные, публичные организации. Что в этом плохого? Я не знаю", - отметил глава правительства.

Он также добавил, что ранее в сфере закупок лекарств постоянно происходили коррупционные злоупотребления: "чиновники садились, брали миллиарды и через Министерство здравоохранения закупали эти лекарства".

Позиция руководства Министерства здравоохранения в этом вопросе является абсолютно честной и открытой, подчеркнул премьер-министр. "Мы будем дальше идти, и мы реализуем решения, которые позволят нам закупить лекарства в международных организациях", - подытожил Гройсман.

Ранее Гройсман заявил, что правительство аккумулирует достаточно денег для того, чтобы в 2017 году обеспечить украинцев бесплатными лекарствами. Гройсман отметил, что речь идет о 18 программах, которые "хронически недофинансировались - инсулины, гипертония и многие другие вещи".

Отметим, с 1 января введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, который должен обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.

Министерство юстиции зарегистрировало и опубликовало соответствующий приказ Минздрава, благодаря которму лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС, могут зарегистрироваться в Украине за 17 дней. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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