"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на 500 млн долларов под гарантию Всемирного банка

Государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банками на выделение госпредприятию кредитной линии в размере 500 млн долларов под гарантию Всемирного банка на закупку и закачку природного газа в осенне-зимний период. Об этом сообщила пресс-служба энергохолдинга.

"НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банками на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной 500 млн долларов. Данная кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках доформирования энергетического фонда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, данная кредитная линия будет предоставлена "Нафтогазу" на четыре года. Так, первые два года будут выделены на закупку газа, после чего в течение оставшихся двух лет будет осуществляться погашение кредита.

Согласно сообщению, кредитная линия позволит энергохолдингу сменить форму оплаты за купленный газ на оплату после поставки с предоплаты. Подтверждением такого вида оплаты для поставщиков будут служить аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche банками и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз" будет погашать эти кредиты в течение двенадцати месяцев с момента их получения. Всемирный банк гарантирует возврат этих кредитов международным коммерческим банкам.

Пресс-служба добавила, что "Нафтогаз" сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении.

Отмечается, что эта кредитная линия поможет энергохолдингу продолжить положительную историю отношений с международными коммерческими банками.

"Эта программа - результат двенадцатимесячной кропотливой работы. Эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", - цитирует пресс-служба председателя правления энергохолдинга Андрея Коболева.

Как сообщалось, 30 ноября Кабинет министров Украины одобрил предоставление "Нафтогазу" государственных гарантий в размере порядка 500 млн долларов для привлечения кредита Всемирного банка.

18 октября совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил гарантию на 500 млн долл. предоставленную Международным банком реконструкции и развития (МБРР). После этого, 19 октября, Всемирный банк опубликовал сообщение о предоставлении гарантии на 500 млн долларов "Нафтогазу Украины" для улучшения коммерческих и финансовых возможностей закупки газа.

2 ноября Кабмин уполномочил министра финансов Александра Данилюка на подписание договора о гарантии возмещения кредита на закупку газа между Украиной и МБРР (является структурой Всемирного банка) на 500 млн долларов.

В начале ноября "Нафтогаз Украины" заявлял, что рассчитывает к декабрю подписать со Всемирным банком кредитные гарантии на 500 млн долларов для закупки природного газа для прохождения отопительного периода 2016-2017 годов.

30 декабря НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.

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