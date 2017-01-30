Ватикан больше не будет чеканить монеты с изображением Франциска

Ватикан в начале марта прекратит чеканить монеты евро с изображением Папы Римского Франциска. Теперь на монетах будут герб и звезды Европейского Союза, сообщает ZN.ua.
Соглашение между валютным союзом ЕС и Италией включает в себя квоту чеканки монет евро специально для Ватикана. Первая ежегодная серия папских монет с изображением Иоанна Павла II стала выпускаться с 1 марта 2002 года.
Монеты с изображением Франциска стали чеканить с 2014 года небольшим тиражом, после чего они сразу стали ценностью для коллекционеров.
Папа Римский Франциск, известный как "папа бедных", выступает против негативной власти денег.
Ранее украинский Нацбанк внедрил в тестовом режиме автоматизированную систему "Оnline заказ" для заказа памятных монет физическими лицами.
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