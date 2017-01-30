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NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Ватикан больше не будет чеканить монеты с изображением Франциска
время публикации: 10:49
последнее обновление: 11:06
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Ватикан больше не будет чеканить монеты с изображением Франциска

Ватикан в начале марта прекратит чеканить монеты евро с изображением Папы Римского Франциска. Теперь на монетах будут герб и звезды Европейского Союза, сообщает ZN.ua.

Соглашение между валютным союзом ЕС и Италией включает в себя квоту чеканки монет евро специально для Ватикана. Первая ежегодная серия папских монет с изображением Иоанна Павла II стала выпускаться с 1 марта 2002 года.

Монеты с изображением Франциска стали чеканить с 2014 года небольшим тиражом, после чего они сразу стали ценностью для коллекционеров.

Папа Римский Франциск, известный как "папа бедных", выступает против негативной власти денег.

Ранее украинский Нацбанк внедрил в тестовом режиме автоматизированную систему "Оnline заказ" для заказа памятных монет физическими лицами.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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