Без траншей МВФ Украина не сможет погасить госдолг – Dragon Capital

Без траншей Международного валютного фонда золотовалютные резервы Украины начнут таять и начнется спираль, подобная наблюдавшейся в январе-феврале 2015 года, когда курс валюты нельзя было остановить. Об этом заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, передает "Экономическая правда".

"Реформы очень не хочется делать, но их надо делать. Так, если посмотреть на график погашения внешнего долга, то благодаря реструктуризации частного госдолга 2016 год был самым легким. С каждым последующим годом расходы на погашение долга будут расти. Год выборов, 2019-й - пиковый в этом плане", - отмечает глава Dragon Capital.

По словам Фиалы, в течение этих трех лет (2017-2019) Нацбанк, Минфин, госбанки и публичная компания украинских железных дорого "Укрзализныця" должны выплатить 14 млрд долларов по внешним долгам, с учетом процентов.

"В золотовалютных резервах у нас сейчас 15,5 млрд долл. Из этих 15,5 млрд. чистый резерв - 4 млрд долл., остальное – это деньги МВФ", - напомнил Фиала.

Кроме того, по его словам, в прошлом году государственный долг вырос до 72 млрд долл. из-за национализации ПриватБанка.

"Так, порядка 46 млрд долл. составит внешний долг, еще около 4 млрд долл. - внутренний валютный долг. Еще 22 млрд долл. в эквиваленте гривневого долга - это в основном ОВГЗ, включая те 107 млрд грн., которые были выпущены для капитализации ПриватБанка", - пояснил он.

Фиала подчеркнул, что без траншей МВФ погасить госдолг Украина не сможет.

"Не сможем. Даже до президентских выборов не сможем дойти. Без траншей резервы начнут таять. Рынки и население будут этот тренд "разогревать", и начнется спираль, которая у нас была в январе-феврале 2015 года, когда курс нельзя было остановить. Поэтому президент и правительство, если они хотят быть переизбранными, должны работать с МВФ и увеличивать подушку резервов перед 2019 годом", - подытожил эксперт.

Напомним, 4-й транш кредита в размере 1 млрд долларов Украина ожидает получить в феврале. В итоге, из общей суммы 4-летнего кредита на 17,5 млрд долларов Украиной будет получено 8,6 млрд долларов.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ожидает следующего транша от МВФ в начале февраля.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg в Давосе заявил, что Украина рассчитывает получить транш МВФ уже в ближайшие недели, поскольку к концу 2016 года наша страна выполнила все условия предыдущего меморандума с МВФ.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что Украина продолжает переговоры с МВФ.

Как сообщалось, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров по Украине состоится в конце января. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, однако Совет директоров соберется для обсуждения программы реформ с Украиной "в ближайшие недели".

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