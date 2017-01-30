Трамп распорядился сократить госрегулирование экономики США

Президент США Дональд Трамп распорядился сократить государственное регулирование экономики страны.

В частности, указ Трампа призван резко сократить количество федеральных актов, регулирующих экономику США, сообщает Reuters, передает "Новое время".

"Это будет один из крупнейших указов, который который когда-либо наша страна видела. Там будет регулирование, будет контроль, но это будет нормированный контроль", - сказал Трамп во время церемонии подписания указа, на которой присутствовали представители малого бизнеса.

Ранее Трамп уже обещал представителям крупного бизнеса сократить количество актов, регулирующих экономику США, называя их обременительными.

24 января Трамп подписал распоряжение о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dacota Access, приостановленного администрацией Барака Обамы из-за многочисленных протестов общетсвенности и природоохранных организаций.

23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о формальном выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.

Во время подписания документа в Овальном кабинете Трамп заявил, что это "великое событие для американского рабочего".

12 января, Сенат США начал процедуру отмены реформы здравоохранения администрации Барака Обамы. Сенаторы проголосовали за начало процесса отмены Obamacare и разработки соответствующего законодательства.

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