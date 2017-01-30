Авиакомпании "перетасовывают" экипажи из-за антимигрантского указа Трампа. Starbucks поможет беженцам работой

Некоторые авиакомпании мира пересматривают состав экипажей на рейсах в США из-за запрета на въезд в страну граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана на 90 дней. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Starbucks обещает нанять 10 тысяч беженцев



В частности речь идет об Emirates Airline (ОАЭ, Дубай), занимающей первое место в мире по объему международных пассажирских авиаперевозок. Ее самолеты ежедневно летают в 11 американских городов. Авиакомпании пришлось исключить граждан "запрещенных" государств из числа пилотов и бортпроводников на воздушных судах, направляющихся в США.

Другая компания Etihad Airways (ОАЭ, Абу-Даби) отметила, что в настоящее время запрет не затрагивает ее сотрудников, однако она принимает меры, чтобы не допустить возникновения проблем в ближайшие недели, пишет Reuters.

Qatar Airways отказалась от комментариев о влиянии запрета, хотя в субботу на сайте компании вышло заявление о том, что пассажиры должны иметь зеленую карту или дипломатическую визу для въезда в США.

Кроме того, авиакомпании Европы, Азии и Африки вынуждены отказывать в допуске на борт пассажирам, являющимся гражданами государств, которые подпадают под запрет.

Авиакомпании также могут потерять часть прибыли. По данным Министерства национальной безопасности США, около 350 тыс. туристов из Ирана посетили Соединенные Штаты в 2015 году.

Starbucks обещает нанять 10 тысяч беженцев



Известная сеть кофеен Starbucks Corp планирует в течение пяти лет нанять около 10 тысяч беженцев для работы в 75 странах. Об этом заявил главный исполнительный директор Starbucks Говард Шульц, информирует Reuters.

В письме, направленном сотрудникам Starbucks, Шульц пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать пострадавших рабочих.

По словам Шульца, компания начнет нанимать беженцев в США, причем сначала она сфокусируется на приеме на работу людей, которые работали с американской армией переводчиками и обслуживающим персоналом.

Кроме этого, он призвал клиентов не приносить оружие в кафе и не начинать разговоров, касающихся межрасовых отношений.

Шульц также подчеркнул, что в случае отмены закона о доступной медицинской помощи, известной как Obamacare, и потери работниками медицинского страхования, им будет предоставлена возможность получить его через Starbucks.

Как сообщалось, Дональд Трамп 27 января подписал указ, согласно которому действие программы США по приему беженцев приостанавливается сроком на 120 дней.

Управление ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали администрацию Трампа продолжать предоставлять убежище беженцам. Американские правозащитники уже обратились в суд.

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