Аграрии требуют у Гройсмана вмешаться в ситуацию с блокированием НДС-счетов

Ведущие аграрные ассоциации обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием немедленно вмешаться в критическую ситуацию, сложившуюся в связи с блокировкой дополнительных электронных НДС-счетов.

Об этом говорится в соответствующем письме-обращении, сообщает Экономическая правда.

"Из-за незаконного блокирования дополнительных электронных НДС-счетов сельскохозяйственных предприятий в январе 2017 года и их разблокирования только на 1 день - 13 января 2017, большое количество аграриев не успело 13 января осуществить зачисления соответствующих средств на дополнительные электронные НДС-счета", - говорится в письме-обращении.

Как отмечается, производители оказались в ситуации, когда, учитывая предельный срок регистрации налоговых накладных в рамках спецрежима налогообложения - 15 января 2017 многие плательщики для пополнения лимита по формуле на регистрацию налоговых накладных были вынуждены внести соответствующие средства непосредственно на обычный счет налогоплательщика, что привело к нераспределению соответствующей суммы между бюджетом и плательщиком.

Ранее Госказначейская служба заявляла, что не может перечислить средства на специальные счета сельскохозяйственных предприятий в учреждениях банков.

Как сообщалось, 24 декабря Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс. На следующий день, 25 декабря, в 4 часа утра Рада приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год.

Изменения в Налоговый кодекс предполагают увеличение ставки единого налога с гектара для сельхозпроизводителей в 1,8 раза и годовой переходный период перед отменой специального режима взимания НДС. Вопрос отмены специального режима НДС, по которому аграрии не платили начисленный налог в бюджет, был одним из самых острых при обсуждении налоговых изменений. Льгота по НДС является одним из способов государственной поддержки аграрного сектора. Представители аграрных ассоциаций и бизнеса неоднократно заявляли, что согласятся на отмену спецрежима только в случае введения нормы о прозрачном возмещении НДС экспортерам по единому открытому списку и в хронологической последовательности.

12 января Украинская аграрная конфедерация вместе с другими крупнейшими аграрными общественными объединениями Украины обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману из-за проблем с уплаты аграриями НДС.

Как сообщалось, Государственная фискальная служба заблокировала дополнительные НДС-счета сельхозпроизводителей.

Позже министр финансов Александр Данилюк сообщил, что уже дал поручение главе ГФС и Госказначейства с требованием возобновить возмещение НДС аграриям.

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