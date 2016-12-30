ОПЗ временно остановил производство, его многолетний руководитель ушёл с должности

ПАО "Одесский припортовый завод" временно остановит производство, сообщила пресс-служба предприятия.

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", - сообщается на сайте ОПЗ.

По данным пресс-службы, сейчас менеджмент ПАО, по согласованию с ФГИ Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса предприятия на длительный период.

Кроме того, многолетний руководитель ОПЗ Валерий Горбатко был уволен с должности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод", сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Соответствующее решение наблюдательный совет предприятия принял 28 декабря в связи с просьбой Горбатко уволить его по собственному желанию по состоянию здоровья.

Горбатко руководил ОПЗ с апреля 2004 года.

Как сообщалось, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.).

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

Глава ФГИУ Игорь Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составить около 400 млн долл.

Покупкой завода интересовались 4 инвестора из США, Омана, Турции и Египта.

Как сообщалось, продажа ОПЗ постоянно переносится. Ранее эксперты объясняли это противостоянием между украинскими финансово-промышленными группами Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, каждая из которых была одинаково заинтересована в приобретении этого актива, а также системными злоупотреблениями на госзакупках ОПЗ приближенных к власти игроков, между которыми тоже происходит жесткая конкурента борьба (в частности, по версии, которую высказывали известный журналист-расследователь Сергей Лещенко и руководитель Одесской ОГА Михеил Саакашвили вместе со своей командой, после 2014 года на контрактах ОПЗ якобы зарабатывали близкий к экс-премьеру Арсению Яценюку киевский предприниматель Николай Мартыненко и одессит Александр Грановский, связанный с Администрацией президента нардеп от БПП).

В 2009 году торги состоялись, но Фонд госимущества не признал их результат. Наибольшую цену тогда предложила компания "Нортима", афиллированная с "Приватом". "Нортима" пыталась обжаловать это решение Фонда госимущества в судебном порядке, но безуспешно.

Перед этим Фонд госимущества (ФГИ) Украины выставлял на конкурс 99,567% ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) с начальной стоимостью 13,175 млрд грн, или 525,9 млн долларов по существовавшему в июне курсу.

В мае глава Фонда госимущетсва называл основными потенциальными покупателями госпакета акций ОПЗ норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, представители РФ не могут принимать участие к приватизации ОПЗ. "Все, весь мир сможет принять участие, кроме тех, кто связан со страной-агрессором. И рынок урегулирует эту цену", - отмечал премьер.

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