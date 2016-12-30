"Нафтогаз" получит от МБРР 478 миллионов евро на закупку газа

НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Последняя подпись в этом году", - написал Коболев.
Напомним, 18 октября совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление гарантий на 500 млн долл, под которые НАК "Нафтогаз Украина" привлечет от международных коммерческих банков аккредитивные линии или кредиты для закупки природного газа у индивидуальных поставщиков.
30 ноября Кабмин предоставил Всемирному банку госгарантию под обязательства "Нафтогаза", которые возникли после предоставления Международным банком реконструкции и развития кредитных гарантий на сумму 500 млн долларов для закупки газа.
Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года.
К лету основной этап переговоров был завершен, однако решение о выделении гарантий было привязано к результативности работы Киева с Международным валютным фондом.
Международный банк реконструкции и развития входит в структуру Всемирного банка.
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