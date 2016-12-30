Порошенко подписал законы по улучшению инвестклимата и мораторий на госнадзор в бизнесе

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине". Об этом говорится в сообщении пресс-службы АП.

Порошенко подписал мораторий на госнадзор в бизнесе до конца 2017 года



"В связи с принятием этого закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов на консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", - подчеркнул глава государства.

Порошенко выразил уверенность, что быстрая имплементация этого закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.

Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне.

"Это означает значительное повышение уровня компетентности и профессионализма. Кстати, это также значительно сократит количество проверок контролирующими и проверяющими органами", - отметил он.

Глава государства также отметил, что законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот меньше 3 млн грн.

"Очень важный шаг - мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов", - подчеркнул президент и добавил, что наконец монополия фискальной службы в этом вопросе сейчас переходит в абсолютно транспарентную, прозрачную эффективную систему, когда Министерство финансов сможет обеспечивать эффективное и автоматическое возмещение НДС.

"Этот налог, который во все времена был символом коррупции, наконец начинает играть свою эффективную роль наполнителя государственного бюджета", - сказал он.

По его словам, шагами по администрированию налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и многих других, мы создаем кардинально другой налоговый, инвестиционный климат.

"В ближайшее время, когда этот закон после подписания будет обнародован и введен в действие, мы будем иметь качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате", - отметил президент.

Порошенко подписал мораторий на госнадзор в бизнесе до конца 2017 года



Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №1728-VIII "О временных особенностях осуществления мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", принятый Верховной Радой Украины 3 ноября 2016 года. Об этом информирует пресс-служба Главы государства.

"Законом устанавливается до 31 декабря 2017 года мораторий на проведение органами государственного контроля плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Документ также определяет основания и случаи, когда государственный надзор осуществляется. Так, до 31 декабря 2017 года внеплановые мероприятия государственного надзора осуществляются органами государственного надзора по письменному заявлению субъекта хозяйствования в соответствующий орган государственного надзора об осуществлении мероприятия государственного контроля по его желанию; по решению суда; в случае наступления аварии, смерти пострадавшего, в результате несчастного случая, что было связано с деятельностью субъекта хозяйствования.

Внеплановое мероприятие государственного надзора на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении субъектом хозяйствования его законных прав проводится органом государственного надзора по согласованию Государственной регуляторной службы.

Государственная регуляторная служба обязана к началу проведения контроля обнародовать на своем официальном веб-сайте согласование на проведение таких мероприятий. Проведение внепланового мероприятия государственного надзора без обнародования согласования Государственной регуляторной службы запрещается.

Законом также определяются права субъектов хозяйствования, в частности они имеют право не допускать должностных лиц органа государственного надзора для проведения мероприятий государственного надзора, если им не дано соответствующее согласие.

Действие данного Закона не распространяется на отношения, возникающие во время проведения мероприятий надзора (контроля) органом государственной регуляции деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг, органом, осуществляющим государственную регуляцию рынка ценных бумаг, центральным органом исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сферах беспечности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и пр.

Кабинет Министров Украины в шестимесячный срок со дня вступления в силу данного Закона должен разработать и утвердить стратегию и программу реформирования системы государственного надзора, в частности в части пересмотра контрольных функций государства с целью их оптимизации и соответствующего сокращения количества органов государственного надзора и численности их работников.

Государственная регуляторная служба в двухнедельный срок должна утвердить форму и порядок дачи согласия на проведение внепланового мероприятия государственного надзора.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует до 31 декабря 2017 года включительно.

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