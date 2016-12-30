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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Фонд гарантирования приступил к ликвидации банка "Траст"
время публикации: 16:36
последнее обновление: 16:36
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Фонд гарантирования приступил к ликвидации банка "Траст"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Траст" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии финучреждения.

Как сообщается на сайте фонда, процедура ликвидации продлится 2 года – до 29 декабря 2018 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначен Владимир Кухарев.

Также сообщается, что требования кредиторов банка фонд принимает в течение 30 дней со дня публикации сведений о начале ликвидации в газете "Голос Украины".

Как сообщалось, Национальный банк Украины признал банк "Траст" неплатежеспособным 7 декабря за нарушение запрета регулятора на привлечение вкладов.

Банк "Траст" работал на рынке Украины с 2007 года и по состоянию на 1 октября занимал 67-е место среди 100 работающих банков по объему активов.

78,9% акций банка принадлежали украинскому бизнесмену, совладельцу группы компаний EasyPay и АВК Владимиру Авраменко.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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