Amazon будет доставлять грузы на дирижаблях и дронах

Крупнейший онлайн-магазин Amazon планирует использовать дирижабли в качестве воздушных складов и дроны для доставки грузов. Компания уже подала заявку на регистрацию соответствующего патента, пишет Дождь.
Главное преимущество дирижаблей перед наземными складами — их мобильность.
Как отметили в Amazon, их можно будет перемещать в районах с высоким спросом на товары. Например, во время футбольного матча можно разместить дирижабль с атрибутикой и едой рядом со стадионом.
Помимо этого, в Amazon подчеркнули, что доставка грузов с дирижаблей гораздо более оперативна по сравнению с традиционными методами, а при доставке беспилотниками покупатель получает свой заказ в течение несколько минут после его оформления.
Дроны для доставки грузов Amazon может использовать с марта 2015 года, когда компания получила соответствующее разрешение Федерального агентства гражданской авиации США.
В конце 2013 года Amazon сообщил о начале разработке беспилотников для доставки грузов.
Ранее американский гигант электронной торговли объявил о запуске своего сервиса стриминга видео Amazon Prime Video в 200 странах мира, среди которых есть также и Украина.
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