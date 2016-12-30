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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Amazon будет доставлять грузы на дирижаблях и дронах
время публикации: 09:23
последнее обновление: 09:23
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Крупнейший онлайн-магазин Amazon планирует использовать дирижабли в качестве воздушных складов и дроны для доставки грузов

Крупнейший онлайн-магазин Amazon планирует использовать дирижабли в качестве воздушных складов и дроны для доставки грузов. Компания уже подала заявку на регистрацию соответствующего патента, пишет Дождь.

Главное преимущество дирижаблей перед наземными складами — их мобильность.

Как отметили в Amazon, их можно будет перемещать в районах с высоким спросом на товары. Например, во время футбольного матча можно разместить дирижабль с атрибутикой и едой рядом со стадионом.

Помимо этого, в Amazon подчеркнули, что доставка грузов с дирижаблей гораздо более оперативна по сравнению с традиционными методами, а при доставке беспилотниками покупатель получает свой заказ в течение несколько минут после его оформления.

Дроны для доставки грузов Amazon может использовать с марта 2015 года, когда компания получила соответствующее разрешение Федерального агентства гражданской авиации США.

В конце 2013 года Amazon сообщил о начале разработке беспилотников для доставки грузов.

Ранее американский гигант электронной торговли объявил о запуске своего сервиса стриминга видео Amazon Prime Video в 200 странах мира, среди которых есть также и Украина.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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