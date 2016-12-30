Порошенко одобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году (№ 5132).

Как сообщается на сайте парламента, закон был возвращен в ВР за подписью президента в пятницу 30 декабря 30 декабря.

Напомним, Верховная Рада 20 декабря приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части повышения акцизов, экологического налога, ренты и платы за пользование радиочастотным ресурсом для сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году.

Законом повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 грн/литр до 126,96 грн/литр, на пиво на 12% - с 2,48 грн/литр до 2,78 грн/литр, на слабоалкогольную продукцию - на 12%.

В законе также предусмотрено повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.

Согласно закону, также снижены ставки ренты на добычу нефти с 45% и 21% (в зависимости от глубины залежей) до 29% и 14% соответственно.

Также был утвержден порядок распределения бюджетной дотации для сельхозпроизводителей, который вводится вместо специального режима НДС.

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