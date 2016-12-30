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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Официальный курс валют и банковских металлов на 30 декабря
время публикации: 06:40
последнее обновление: 06:40
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Нацбанк Украины установил на 30 декабря 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2719.0858 грн за 100 долларов, 2842.2604 грн за 100 евро, 4.5113 грн за 10 российских рублей

Официальный курс валют на 30 декабря, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подорожали.

Нацбанк Украины установил на 30 декабря 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2719.0858 грн за 100 долларов, 2842.2604 грн за 100 евро, 4.5113 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 30 декабря, по данным Finance.ua.

Покупка: 26.90 грн за 1 доллар, 27.91 грн за 1 евро, 4.0 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 27.52 грн за 1 доллар, 28.86 грн за 1 евро, 4.5 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 30 декабря, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подорожали.

Нацбанк Украины установил на 30 декабря такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 311580.04 грн, серебро – 4366.85 грн, платина – 244445.81 грн, палладий – 183538.29 грн.

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