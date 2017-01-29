Торговые договорённости с США после Brexit останутся неизменными – Мэй

США пообещали сохранять действующие торговые соглашения с Великобританией после выхода страны из Евросоюза.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.

"Президент Трамп пообещал, что торговые договоренности, которые Великобритания сейчас имеет с США благодаря членству в ЕС, будут оставаться неизменными после выхода Соединенного королевства из Евросоюза", - сказала Мэй.

При этом в офисе премьера добавили, что оба лидера государств согласились начать переговоры о новом торговом соглашении еще до того, как Британия покинет ЕС.

"Это – шаг вперед, который подтверждает наши обязательства использовать Brexit для построения действительно глобальной Британии, расширения свободной и справедливой торговли, и развития специальных отношений между двумя нашими великими странами", - подчеркнула премьер-министр.

Напомним, Тереза Мэй, которая недавно завершила свой официальный визит в Вашингтон, стала первым главой иностранного государства, с которым Дональд Трамп провел переговоры в статусе президента США.

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