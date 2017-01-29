Торговые договорённости с США после Brexit останутся неизменными – Мэй

США пообещали сохранять действующие торговые соглашения с Великобританией после выхода страны из Евросоюза.
Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.
"Президент Трамп пообещал, что торговые договоренности, которые Великобритания сейчас имеет с США благодаря членству в ЕС, будут оставаться неизменными после выхода Соединенного королевства из Евросоюза", - сказала Мэй.
При этом в офисе премьера добавили, что оба лидера государств согласились начать переговоры о новом торговом соглашении еще до того, как Британия покинет ЕС.
"Это – шаг вперед, который подтверждает наши обязательства использовать Brexit для построения действительно глобальной Британии, расширения свободной и справедливой торговли, и развития специальных отношений между двумя нашими великими странами", - подчеркнула премьер-министр.
Напомним, Тереза Мэй, которая недавно завершила свой официальный визит в Вашингтон, стала первым главой иностранного государства, с которым Дональд Трамп провел переговоры в статусе президента США.
|
Cсылки по теме:
Мэй: взаимодействовать с Россией нужно с позиции силы
// NEWSru.ua // В мире // 27 января 2017 г.
Лондон опубликовал законопроект о Brexit
// NEWSru.ua // В мире // 26 января 2017 г.
Мэй пообещала обнародовать формальный план Brexit в "белой книге"
// NEWSru.ua // В мире // 25 января 2017 г.
Верховный суд Великобритании не разрешил начать переговоры о Brexit без согласия парламента
// NEWSru.ua // В мире // 24 января 2017 г.
Мэй раскрыла детали "жёсткого" Brexit'а: без ЗСТ, Евросуда и евромигрантов
// NEWSru.ua // В мире // 17 января 2017 г.
Британский фунт упал до минимума, испугавшись "жесткого Brexit"
// NEWSru.ua // Экономика // 16 января 2017 г.
Британия назначила нового посла в ЕС. Работал в Украине и России
// NEWSru.ua // В мире // 5 января 2017 г.