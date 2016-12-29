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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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СМИ: повышение акциза на алкоголь может привести к росту теневого рынка
время публикации: 11:41
последнее обновление: 11:41
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Повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки может привести к катастрофическому росту теневого рынка. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина

Повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки может привести к катастрофическому росту теневого рынка. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает "Экономическая правда".

По ее словам, ставка 20%, которая накладывается на повышение предыдущего года на 40%, играет отрицательную роль.

"Вы видели, как народные депутаты, которые лоббируют применение агрессивной акцизной политики, реагировали на мои объяснения о том, что мы не можем доить с коровы больше молока, чем она дает. "Тень" может вырасти до катастрофических размеров", - сказала Южанина.

"Но если правительство быстро отреагирует, то эти последствия можно минимизировать. Нужно проанализировать падение и быстро принять решение о снижении акцизов, если того потребует ситуация", - подытожила глава комитета.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который предусматривает повышение акцизов на алкоголь и сигареты и уменьшение ренты на добычу нефти.

Документом увеличены ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки на 20%, на крепленые и игристые вина - на 12%. Ставка для натуральных вин остается без изменений.

Также, согласно законопроекту, вырастет специфическая ставка акциза на табачные изделия - на 40%.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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