Киевский окружной админсуд отказал в отмене формулы "Роттердам +"

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об отмене постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которой была введена так называемая формула "Роттердам+".
Об этом сообщил истец Андрей Герус, передает "Европейская правда".
"Судья Ищук принял решение в удовлетворении иска об отмене "Роттердам+" - отказать", - отметил Герус.
Кроме того, по его словам, шесть ходатайств о привлечении свидетелей, АМКУ, министра энергетики также отклонены.
"Идем в апелляцию", - подытожил истец.
Ранее Герус подал иск в Киевский окружной административный суд относительно отмены постановления НКРЭ от 3 марта 2016 года.
Относительно методологии "Роттердам +", Герус отмечал, что она дает выгодную формулу для цены угля, в то время другие виды топлива (газ, мазут) не привязаны к этой методологии на некоторых европейских биржах.
"Запасы угля на конец августа на 40% -45% ниже, чем год назад, когда никакого "Роттердам+" не было. То есть "Роттердам+" введен исключительно для дополнительной выгоды ("дополнительных чаевых") некоторым производителям э/э", - констатирует Герус.
В марте Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации "ДТЭК" Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию на 15-20% дороже.
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