Прожиточный минимум будут повышать в 3 этапа до 1762

Правительство будет повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2017 году в три этапа - до 1762 гривен.
Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, пишет УНИАН.
"Прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен с 1 января 2017 1600 грн, с 1 мая - 1684 грн, с 1 декабря - 1762 грн", - сказал он.
Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год предложил в следующем году в два раза увеличить показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн вместо 1600 грн. В тот же день вечером данную инициативу полностью поддержал президент Петр Порошенко.
Таким образом, правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.
28 декабря премьер Владимир Гройсман представил План развития страны до 2020 года, в основе которого - экономический рост и восстановление промышленности.
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