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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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ПриватБанк пока не планирует пересматривать стоимость комиссии при оплате коммуналки
время публикации: 08:17
последнее обновление: 08:23
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ПриватБанк пока не планирует пересматривать стоимость комиссии при оплате коммуналки

ПриватБанк пока не будет повышать комиссию за уплату коммунальных платежей и других услуг. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"В ближайшее время правление ПриватБанка не планирует пересматривать стоимость платежей, чтобы обеспечить возможность пользоваться современными услугами банка максимальному количеству украинцев, в том числе и социально незащищенным слоям населения", - говорится в сообщении.

ПриватБанк также обещает сохранить нулевые тарифы на коммунальные платежи для владельцев пенсионных карточек. Без комиссий принимаются и платежи в адрес поставщиков коммунальных услуг, которые имеют прямые договоры с банком. Кроме того, с 1 января 2017 года ПриватБанк будет без дополнительных комиссий принимать платежи от тех, у кого нет счета или пластиковой карточки банка.

"Благодаря нашим передовым технологиям, широкой сети терминалов самообслуживания, удобному электронному банку себестоимость транзакции в ПриватБанке ниже, чем у других банков. Мы можем себе позволить работать эффективно, не повышая тарифов на платежи, многие из которых всегда были в первую очередь "социальными", - отметил руководитель розничного бизнеса банка Алексей Шабан.

Сейчас в случае оплаты коммунальных платежей в кассах банка тарифы на такой платеж составляют от 1% от суммы (за воду, электроэнергию и тепло) до 3 грн (за газ и другие коммунальные услуги). В случае оплаты коммуналки через терминал самообслуживания тариф банка будет составлять 2 грн на все виды платежей, а в Приват24 на коммунальные платежи действует единый тариф в размере 1 грн.

Напомним, за национализацию ПриватБанка каждый украинец "заплатит" по 3 тысячи гривен.

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