Украина переходит на европейские правила транзита товаров

Правительство Украины намеревается ввести европейские правила транзита товаров в рамках системной реформы таможни. Соответствующее решение было принято 28 декабря на заседании правительства по представлению министра финансов Александра Данилюка, сообщает пресс-служба Минфина.
Как отмечается, принятый правительстовм проект закона предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами, а именно с положениями Конвенции о едином режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.
В частности, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичныхисползуемых в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами в рамках упомянутых выше двух конвенций.
Также предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях и функционирующих на международном уровне.
Принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров (в том числе разработку ИТ-решений и опытную эксплуатацию европейской системы), который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к Конвенций.
Участие Украины в едином режиме транзита будет иметь ряд преимуществ:
- карантии, выданные украинскими банками, будут действительны на территории всех договаривающихся сторон Конвенции;
- отсутствие необходимости декларирования экспортных товаров на границе ЕС (это будет осуществляться в Украине, при экспортной отправке).
- решается вопрос обмена информацией о товарах, перемещаемых через общую границу Украины и стран-членов ЕС.
- применение европейских транзитных правил позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров от своего состава в состав контрагента.
Украинская таможня, в свою очередь, также уменьшит количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитными перемещениями, и будет получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ними украинской границы.
Ранее сообщалось, что Кабмин разработал план развития страны до 2020 года.
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