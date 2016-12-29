В Нацбанке объяснили, с чем связаны колебания курса гривны

В четверг, 29 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,15/27,35 грн/долл. против 26,95/27,15 грн/долл. на открытии торгов, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4314/28,6409 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4371/0,4394 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,2137 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 258 сделок на сумму 139,98 млн долл.

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом крупнейшего банка Украины "ПриватБанка" в государственную собственность, а утверждение, что отток депозитов из финучреждения провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности.

"Приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из "ПриватБанка" с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжительным - всего три дня, и после этого возврат средств населения в банк возобновился. В то же время, отток депозитов юридических лиц из "ПриватБанка" был компенсирован притоком средств на счета юрлиц в других банках в связи с возмещением НДС", - пояснил он.

Как отмечается в комментарии, сегодня, 29 декабря, на межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту, сформированный под давлением ряда факторов.

Среди этих факторов Чурий отметил избыток гривневой ликвидности и отсутствие необходимости продавать валютную выручку у экспортеров, получивших в течение прошлой и текущей недели возмещение НДС на 12,5 млрд грн.

С другой стороны, по его словам, существенно вырос спрос на валюту со стороны участников рынка в связи с необходимостью проведения компаниями платежей по валютным кредитам в конце года.

При этом, как отметил Чурий, на наличном валютном рынке продажи валюты населением продолжают превышать ее покупку. Так, в декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у населения составила 34 млн долл. США.

Также сообщается, что поддержка ликвидности объемом 25 млрд грн, которую Нацбанк предоставил "ПриватБанку" после национализации, использована на покрытие оттоков по депозитам и выполнение норматива обязательного резервирования, который банк не выполнял почти год до перехода в госсобственность.

"Фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни пока нет - рыночные факторы пока являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - отметил Чурий.

Он подчеркнул, что, как и ранее, регулятор готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, вызванных временными факторами, и имеет достаточно инструментов для этого.

"Объем международных резервов на сегодня составляет около 15,6 млрд долл. США. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ, а также эта сумма соответствует обязательствам Национального банка перед Международным валютным фондом в рамках программы расширенного финансирования EFF", - резюмировал Чурий.

Как сообщалось, правительство по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.

После этого банк на сутки приостановил проведение операций юрлиц, а утром 20 декабря возобновил их лишь частично, ограничив доступ к средствам, имевшихся на счетах до 19 декабря.

ПриватБанк во второй половине дня возобновил платежи корпоративных клиентов, а с 21 декабря – восстановил лимиты по овердрафтам.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка.

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