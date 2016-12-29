Эксперты из ЕС убедились, что "Газпром" нарушает контрактные давления в "трубе"

Украину посетила мониторинговая миссия Европейской комиссии по контролю за состоянием транзита природного газа для европейских потребителей, которая, среди прочего, исследовала проблему ненадлежащего уровня давления на российских пограничных газоизмерительных станциях. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

«Газпром продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы. Несмотря на это, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимые давления на западной границе», - проинформировал начальник отдела по связям с общественностью и прессой ПАО «Укртрансгаз» Максим Билявский.

Отмечается, что мониторинговая миссия изучила полный пакет информации относительно движения природного газа через украинскую газотранспортную систему, в том числе исследовала проблему ненадлежащего уровня давления на российских пограничных газоизмерительных станциях.

По результатам встречи стороны согласовали план действий на случай ухудшения ситуации с поставкой природного газа, а также пришли к согласию относительно расширения перечня информации, которая ежедневно отправляется ПАО "Укртрансгаз" в адрес Еврокомиссии, включая данные относительно уровня давления на точках входа и выхода из ГТС Украины.

На запрос мониторинговой миссии ПАО "Укртрансгаз" предоставило доступ ко всем объектам отечественной ГТС.

Однако российская сторона, которая была приглашена для сотрудничества с мониторинговой миссией Европейской комиссии, никакой информации не предоставила.

Напомним, оператор украинской газотранспортной системы с октября 2015 года предоставляет Европейской комиссии постоянный доступ в режиме онлайн к информации относительно потоков природного газа и уровня бронирования мощности.

Напомним, еще в 2014 году "Газпром-Экспорт" расторг контракт с "Укртрансгазом" на суточную балансировку транзита газа.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина выполнит все свои обязательства по транзиту российского газа в Европу, несмотря на то, что Украина и Россия не достигли соглашения по так называемому "зимнему пакету", оговаривающему транзит, условия поставки и цену газа, а также, несмотря на то, что Хозяйственный суд Киева вынес решение о принудительном взимании с российского газового монополиста "Газпрома" штрафа в общем размере 171 млрд грн за нарушение конкурентного законодательства.

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