Финполиция заберет все функции по экономическим преступлениям - Данилюк

|
Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства. Об этом в эфире "Громадського" рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.
"Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе", - сказал он.
При этом Данилюк отметил, что новая финансовая полиция должна быть в подчинении исключительно министерства финансов.
"Потому что это финансовый блок, финансовая сфера. И, в принципе, так строится государство", - добавил он.
Как известно, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, который предусматривает создание Финансовой полиции и единого реестра НДС.
|
Cсылки по теме:
Гройсман выступил за контроль бизнеса без штрафных санкций
// NEWSru.ua // Экономика // 23 января 2017 г.
Аваков выступает против создания Финансовой полиции
// NEWSru.ua // Экономика // 13 января 2017 г.
Минфин внесёт на рассмотрение Кабмина законопроект о Финансовой полиции
// NEWSru.ua // Экономика // 12 января 2017 г.
В Кабмине будут отслеживать, как украинцам начисляют зарплату
// NEWSru.ua // Экономика // 11 января 2017 г.
В Украине вступил в силу госбюджет-2017 с удвоенной минимальной зарплатой
// NEWSru.ua // Экономика // 1 января 2017 г.