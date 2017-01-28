Финполиция заберет все функции по экономическим преступлениям - Данилюк

Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства. Об этом в эфире "Громадського" рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе", - сказал он.

При этом Данилюк отметил, что новая финансовая полиция должна быть в подчинении исключительно министерства финансов.

"Потому что это финансовый блок, финансовая сфера. И, в принципе, так строится государство", - добавил он.

Как известно, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, который предусматривает создание Финансовой полиции и единого реестра НДС.

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