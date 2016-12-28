Стокгольмский арбитраж взыскал с ОПЗ 250 млн долларов в пользу Ostchem

Стокгольмский арбитраж взыскал с Одесского припортового завода (ОПЗ) 250 млн долларов в пользу Ostchem Holding Limited украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Соответствующая информация указана в постановлении Южного городского суда Одессы.

В документе указано, что поступило решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля 2016 года по делу о взыскании с ОПЗ в пользу Ostchem Holding Limited более 193 млн долларов, которые составляют неоспоримый непогашенный долг, и почти 58 млн долларов пени.

Также сообщается, что Южный городской суд Одессы отказал представителям Фирташа в разрешение на принудительное взыскание средств в связи с неправильным оформлением документов юристами Ostchem.

Как сообщалось, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.).

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

Глава ФГИУ Игорь Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составить около 400 млн долл.

Покупкой завода интересовались 4 инвестора из США, Омана, Турции и Египта.

Как сообщалось, продажа ОПЗ постоянно переносится. Ранее эксперты объясняли это противостоянием между украинскими финансово-промышленными группами Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, каждая из которых была одинаково заинтересована в приобретении этого актива, а также системными злоупотреблениями на госзакупках ОПЗ приближенных к власти игроков, между которыми тоже происходит жесткая конкурента борьба (в частности, по версии, которую высказывали известный журналист-расследователь Сергей Лещенко и руководитель Одесской ОГА Михеил Саакашвили вместе со своей командой, после 2014 года на контрактах ОПЗ якобы зарабатывали близкий к экс-премьеру Арсению Яценюку киевский предприниматель Николай Мартыненко и одессит Александр Грановский, связанный с Администрацией президента нардеп от БПП).

В 2009 году торги состоялись, но Фонд госимущества не признал их результат. Наибольшую цену тогда предложила компания "Нортима", афиллированная с "Приватом". "Нортима" пыталась обжаловать это решение Фонда госимущества в судебном порядке, но безуспешно.

Перед этим Фонд госимущества (ФГИ) Украины выставлял на конкурс 99,567% ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) с начальной стоимостью 13,175 млрд грн, или 525,9 млн долларов по существовавшему в июне курсу.

В мае глава Фонда госимущетсва называл основными потенциальными покупателями госпакета акций ОПЗ норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, представители РФ не могут принимать участие к приватизации ОПЗ. "Все, весь мир сможет принять участие, кроме тех, кто связан со страной-агрессором. И рынок урегулирует эту цену", - отмечал премьер.

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