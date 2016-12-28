Кабмин разработал план развития страны до 2020 года: экономический рост и восстановление промышленности

Кабинет министров Украины разработал проект среднесрочного плана развития страны до 2020 года, в основе которого - экономический рост и восстановление промышленности. Проект плана представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

Гройсман пригрозил бизнесу штрафами за невыплату "минималки"

Кабмин рассчитывает в среднесрочной перспективе сделать Пенсионный фонд бездотационным



"Это реальный план действий. И его фундамент - экономический рост, - сказал Гройсман. - Уже в этом году мы видим тенденции (экономического восстановления - ред). Нам нужно усиливать их. А экономический рост - это основа восстановления промышленности и создания качественного продукта".

Кроме того, ключевыми целями правительственного плана являются приватизация, развитие агросектора, развитие добывающей отрасли с возможностью полного обеспечения собственным газом и углем всех категорий потребителей до 2020 года, развитие дорожного хозяйства и логистических возможностей, включая строительство автомобильных дорог, портовой инфраструктуры и модернизацию "Укрзализныци", на которую государство, по словам Гройсмана, выделяет около 16 млрд грн.

Также в центре внимания - дерегуляция, децентрализация, реформа государственной службы, а также внедрение системы среднесрочного бюджетного планирования. "Люди должны понять новое качество власти, - сказал Гройсман - При этом главный приоритет - развитие человека и нашего человеческого капитала".

Кроме того, по словам главы правительства, среди приоритетов - борьба с коррупцией, установление верховенства права, развитие образования и здравоохранения, развитие культуры, спорта.

Гройсман подчеркнул, что одной из важнейших задач является национальная безопасность и оборона.

"Донбасс и Крым - освобождение и реинтеграция", - подчеркнул премьер.

Кроме того, Гройсман заявил, что Украина должна до 2020 года провести качественную земельную реформу.

"В бюджете на 2017 год мы очень четко предусмотрели наши приоритеты, в том числе и агропромышленный комплекс. То есть у нас есть сектора, которые могут быть очень серьезными, прочными для потенциального роста, в том числе АПК, который тоже должен быть реформирован", - заявил премьер.

"И мы считаем, что к 2020 году мы должны провести качественную земельную реформу в интересах украинских граждан и нашего государства", - отметил Гройсман.

"Мы с вами должны стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки и в этом году мы уже будем иметь поддержку животноводства, поддержку садоводства и поддержку сельскохозяйственного машиностроения", - сказал Гройсман.

По его словам, также очень важно добиться качества и безопасности пищевых продуктов.

"Если мы только задумаемся, мы поймем, что эта система является в Украине несовершенной. Поэтому создание новой системы, которая будет отвечать за качество и безопасность пищевых продуктов - наш стратегический приоритет", - сказал Гройсман.

Гройсман пригрозил бизнесу штрафами за невыплату "минималки"



Премьер-министр Владимир Гройсман призвал бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 гривен. Об этом он заявил во вторник, общаясь с журналистами в Государственной пожарно-спасательной части № 13 в Киеве, передает пресс-служба правительства.

"Для бюджетной сферы в стране есть достаточно средств для выплаты заработной платы и врачам, и учителям, и всем другим бюджетным категориям", - подчеркнул глава правительства.

Он также напомнил, что в бюджете на 2017 год принято решение о повышении первого тарифного разряда до 1600 гривен. Таким образом, заработная плата будет начисляться не от 1,335 тысяч гривен, как было раньше, а от 1600 гривен.

Премьер предостерег работодателей от злоупотреблений, например по оформлению работника на полставки, неполный рабочий день.

Он напомнил, что были расширены полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, относительно проверок на предприятиях.

"Обнаруженное несовпадение в том, что человек работает полный рабочий день, а оформлен как на неполный, будет караться штрафом в сотни тысяч гривен. За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции", - подытожил Гройсман.

Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год предложил в следующем году в два раза увеличить показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн вместо 1600 грн. В тот же день вечером данную инициативу полностью поддержал президент Петр Порошенко. "Вместе с построением Вооруженных Сил Украины первым приоритетом власти, как только появилась эта возможность, становится борьба с бедностью", - подчеркнул он.

Таким образом, правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.

По расчетам Кабмина, минимальную заработную плату в Украине официально получают примерно 3,7 млн человек.

31 октября премьер Владимир Гройсман заверил, что в правительственном проекте госбюджета-2017 уже имеются средства на двойную "минималку".

"В бюджете есть эти средства. Путем детенизации за счет того, что люди будут честно платить налоги в Пенсионный фонд, путем того, что мы оптимизируем все расходные части, сбалансируем бюджет, никаких превышений дефицита бюджета, печатных станков не будет. Я хочу это подчеркнуть. Я хочу всем сообщить, что это просчитанное решение, которое приведет к реальному повышению заработной платы для украинских граждан", - сказал Гройсман.

При этом такое решение резко раскритиковал сопредседатель Стратегической группы советников Лешек Бальцерович.

Кабмин рассчитывает в среднесрочной перспективе сделать Пенсионный фонд бездотационным



Кабинет министров Украины в рамках выполнения плана среднесрочного развития страны на период до 2020 году рассчитывает сделать Пенсионный фонд бездотационным и значительно улучшить систему государственной социальной поддержки. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя проект среднесрочного плана.

"Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти. Нужно улучшать социальную поддержку граждан", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что действующая система и управление ею является неэффективным, поскольку на текущий момент две трети пенсионеров получают минимальную пенсию, при этом дефицит Пенсионного фонда составляет 150 млрд грн.

Как сообщалось, представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. В правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей, и внедрение пенсионной реформы не обязательно будет означать повышение пенсионного возраста. Ключевым решением является сокращение дефицита Пенсионного фонда.

По расчетам Минсоцполитики, в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.

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