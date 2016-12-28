Кабмин утвердил стипендии: минимальная - 1100 грн, повышенная - 1600 грн

Кабинет министров Украины утвердил выплату академических стипендий студентам высших учебных заведений на основании рейтинга и минимальную стипендию на уровне 1100 грн с 2017 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Первый заместитель министра образования Владимир Ковтунец отметил, что минимальный размер стипендии составит 1100 грн, повышенной - 1600 грн.

Для отдельных важных специальностей размеры стипендий будут повышены: учителя математики, информатики, естественных наук, студенты некоторых инженерных специальностей (горная и нефтегазовая справа) получать 1400 грн, а повышенную - 2360 грн.

Ковтунец также озвучил идею, что в дальнейшем в эту систему можно будет ввести принцип позитивной дискриминации в отношении студентов с инвалидностью, чтобы давать им дополнительные баллы для получения более высоких мест в рейтинге и увеличить их шансы на получение академических стипендий.

Решение было принято с условием дальнейшей доработки с заинтересованными ведомствами.

Ранее сообщалось, что Минобразования выступает за увеличение стипендий студентам педагогических, технических, естественных и математических специальностей.

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