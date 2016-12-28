 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Среда, 28 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Правительство утвердило концепцию развития газодобывающей отрасли до 2020 года
время публикации: 20:10
последнее обновление: 20:10
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Правительство утвердило концепцию развития газодобывающей отрасли до 2020 года

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства в среду 28 декабря, передает УНИАН.

"Решение принято", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Ключевая цель концепции - 27 млрд куб. м украинского газа в год до 2020 года. Это позволит укрепить энергетическую безопасность государства и уменьшит зависимость от импорта газа. У нас есть потенциал полностью обеспечить себя газом собственной добычи", - прокомментировал решение правительства в соцсети Facebook вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, в сферу ответственности которого, в частности, входит топливно-энергетический комплекс страны.

Он напомнил, что запасы газа в Украине оцениваются в более чем 900 млрд кубометров газа, однако темпы добычи не позволяют нашей стране в полной мере воспользоваться данным потенциалом.

"Украина входит в тройку стран Европы с самыми большими запасами газа, однако мы добываем только 2% от разведанных запасов. Поэтому концепция предусматривает, что почти половина добычи будет обеспечена благодаря введению новых скважин на действующих и новых месторождениях, а также с применением интенсификации производства", - написал вице-премьер, добавив, что уже разработаны и зарегистрированы необходимые законопроекты, наработаны изменения в ключевые правительственные акты, которые должны быть приняты в ближайшее время.

Как сообщалось, в начале сентября Гройсман заявил, что Украина, в случае успешной реализации программы наращивания собственной добычи газа, рассчитывает отказаться от импорта топлива к 2020 году.

Добыча природного газа в Украине за 2015 год сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% - до 19,2 млрд кубометров.

Крупнейшая в стране газодобывающая госкомпания "Укргазвыдобування" в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8% - до 14,528 млрд куб. м с 15,1 млрд куб. м. При этом в госкомпании заявили о начале реализации программы "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 млрд куб. м газа в 2020 году.

facebook

Cсылки по теме:

Насалик: Украина готова к любым морозам, в будущем откажемся от импорта газа и угля из зоны АТО
// NEWSru.ua // Экономика // 23 декабря 2016 г.

Гройсман заверил, что энергосистема Украины работает в штатном режиме и назвал предельную цену на газ
// NEWSru.ua // Экономика // 9 декабря 2016 г.

Yuzgaz отказали в добыче сланцевого газа на Юзовской площади
// NEWSru.ua // Экономика // 2 ноября 2016 г.

Премьер поручил местным властям завершить подключение домов к теплу за 5 дней
// NEWSru.ua // Экономика // 13 октября 2016 г.

"Нафтогаз" прогнозирует сокращение импорта газа в Украину в 2017 году на 7,7%
// NEWSru.ua // Экономика // 12 августа 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 21:12
 Посёлок Зайцево получил руководителя своей ВГА
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 28 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 21:12

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016