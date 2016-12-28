Украина ограничит импорт удобрений из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
"Основные выводы Минэкономразвития о результатах антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторых видов азотных удобрений происхождением из Российской Федерации свидетельствуют о наличии факта демпинга", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что выводы расследования свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины.
Учитывая то, что Российская Федерация является основным поставщиком удобрений в Украине (80-90% от общего объема), импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем. Непредвиденное прекращение поставок российских удобрений в одностороннем порядке может стать еще одним инструментом агрессии Российской Федерации против Украины в торговой сфере, считают в МЭРТ.
Однако пока министерство предлагает временно отсрочить введение антидемпинговых мер относительно импорта удобрений из РФ, так как не налажена диверсификация поставок этих удобрений в Украину из других стран (Китая, стран Ближнего Востока, США и т.д.).
В ближайшее время Правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС).
"До принятия Верховной Радой законопроекта предлагается временно отсрочить введение антидемпинговых мер в отношении импорта удобрений из Российской Федерации, во избежание возможных негативных последствий для аграрного комплекса, связанных с их действием", - отметили в ведомстве.
Ранее Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация.
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