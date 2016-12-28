Кабмин выделил Фонду гарантирования вкладов кредит почти на 8 млрд грн

Кабинет министров Украины решил выделить Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) кредит на сумму 7,941 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 28 декабря №1003, текст которого размещен на веб-сайте Кабинета министров.

"Министерство финансов с целью предоставления кредита ФГВФЛ осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7 млрд 941 млн грн со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 10% годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя", - указывается в документе.

Напомним, 15 ноября Верховная Рада Украины утвердила предложенный президентом Петром Порошенко закон о возмещении физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг.

Согласно законопроекту, при выполнении функций поверенного, агента или посредника по привлечению средств банк обязан предварительно ознакомить клиентов в письменной форме о нераспространении на такие средства гарантий по возмещению средств Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В пояснительной записке к законопроекту высказывается мнение, что такая система позволит избежать злоупотребления доверием вкладчиков с использованием банков. В частности, речь идет о схеме, когда в помещениях банка физлицам предлагается заключать договора займа с небанковскими финучреждениями через поверенного, которым выступает банк. При этом открывается банковский счет, с которого в дальнейшем средства перечисляются на счета небанковских учреждений.

По данным ФГВФЛ, с использованием такой схемы были обворованы при посредничестве банка "Михайловский" 14 тыс. физлиц на сумму более 1,5 млрд грн. При этом возраст более 45% физлиц, пострадавших от схемы, - старше 55 лет. Отметим, 23 мая Национальный банк Украины сообщил о принятии решения об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных, убытки банка оцениваются в 23 млрд гривен.

Законопроектом также предусматривается, что к вкладу приравниваются средства, привлеченные от физлица как заем или вклад в небанковское финучреждение через банк, который выступил поверенным и на день вступления в силу данного законопроекта отнесен к категории неплатежеспособных, если банк не проинформировал данное физлицо под роспись о распространении на его средства гарантий, предусмотренных законом о системе гарантирования вкладов. В таком случае физлицо приравнивается к вкладчику и получает право на возмещение средств.

Законопроектом предусмотрено поручение Фонду гарантирования вкладов физических лиц тщательно изучить документы по каждому физлицу, которое приравнено к вкладчику, и не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу закона начать выплату возмещения средств.

Напомним, в конце декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка. С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.

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